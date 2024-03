As 10 dúvidas a que a noite eleitoral lhe irá responder nas próximas horas

As urnas encerram este domingo às 19h, mas já se sabe que a taxa de abstenção será mais baixa do que em 2022 e 2019.

As urnas encerram às 19h e nas horas seguintes começam a chegar as respostas às incertezas trazidas com a dissolução do Parlamento e a marcação de eleições antecipadas. Horas antes de serem conhecidos os resultados das eleições (os definitivos são apenas conhecidos a 20 de Março, quando forem contabilizados os votos dos emigrantes), o PÚBLICO reúne algumas das perguntas que deverão ser respondidas nas próximas horas.