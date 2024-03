A hora da resistência

A democracia é o menos mau de todos os sistemas, mesmo quando o seu exercício expõe o desejo de tantos cidadãos em a fragilizar. Neste domingo sombrio, a democracia funcionou e a engrenagem que produziu produz um retrato assustador do sentimento do país e um cenário tenebroso sobre a sua governabilidade. Ganhe quem ganhar, o PS paga com juros exorbitantes os seus erros na maioria, a AD revela nos seus resultados uma óbvia fragilidade e nesta punição dos partidos que estruturam o arco da governação germinou uma semente de extremismo que muda tudo. Nos 50 anos do 25 de Abril a extrema-direita constituiu-se como um novo bloco de poder. Deixou de ser um incómodo para se tornar uma ameaça.

