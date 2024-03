Navio espanhol parte para Gaza com 150 toneladas de ajuda humanitária

EUA enviam navio militar com material para construir doca temporária ao largo do enclave palestiniano.

O navio espanhol Open Arms deverá partir ainda este domingo do porto cipriota de Larnaca com destino à Faixa de Gaza, transportando cerca de 150 toneladas de ajuda humanitária, segundo as autoridades de Chipre.

O Presidente cipriota, Nikos Christodoulides, explicou que a saída do navio está ainda dependente da aprovação final das autoridades israelitas, que procediam à verificação da carga a bordo, bem como de questões de segurança.

Christodoulides revelou que já recebeu vários telefonemas de chefes de Estado e de governo de outros países a manifestar o seu desejo de participar na iniciativa do corredor humanitário, aproveitando as “excelentes relações” que Chipre, enquanto Estado-membro da União Europeia, mantém com todos os países vizinhos.

“Acredito que o corredor marítimo humanitário mostra que o nosso país pode ser um pilar de segurança e estabilidade na região do Mediterrâneo Oriental, uma região de particular importância geoestratégica, sempre com modéstia e humildade", afirmou, em declarações divulgadas pela agência noticiosa cipriota CNA.

A planeada viagem do Open Arms é a primeira da chamada Operação Amalthea, que visa estabelecer um corredor marítimo humanitário entre Chipre e o enclave palestiniano. Amalthea, que significa Ternura, é o nome da ama-de-leite do deus Zeus na mitologia grega.

A rota entre Chipre e Gaza é de aproximadamente 210 milhas náuticas (cerca de 388 quilómetros), uma distância que demora cerca de 25 horas a percorrer em condições normais. Prevê-se que o Open Arms demore cerca de 50 horas a efectuar a viagem, já que rebocará também a plataforma de carga MMS Aris, apoiado pelo navio militar -norte-americano General Frank S. Besson, que partiu da Virgínia para reforçar a campanha de distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

O navio dos EUA é especializado em apoio logístico para operar longe de bases terrestres e está a transportar material para a construção de uma doca temporária para facilitar o desembarque de ajuda humanitária em Gaza.

Na sexta-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, confirmou através do seu porta-voz, Stefan Dujarric, que a coordenadora da ajuda humanitária e da reconstrução em Gaza, Sigrid Kaag, já está a trabalhar com Chipre para criar o corredor humanitário.

Negociações prosseguem

Com as esperanças de chegar a um acordo para um cessar-fogo em Gaza antes do Ramadão - que começa esta segunda-feira - praticamente goradas, o Egipto esteve este domingo em contacto com altos responsáveis do Hamas e de Israel, bem como com outros mediadores, numa tentativa de reiniciar as conversações para que seja possível negociar uma trégua durante o mês sagrado muçulmano.

Segundo duas fontes egípcias citadas pela Reuters, os contactos do Governo do Cairo com o Hamas e com a Mossad, a agência de informações israelita, foram realizados sob mandato da presidência egípcia, numa tentativa de aproximar as posições divergentes das duas partes.

O Qatar, o Egipto e os Estados Unidos têm tentado negociar um acordo para um cessar-fogo durante o Ramadão em troca da libertação dos reféns israelitas capturados no ataque que o Hamas levou a cabo a 7 de Outubro e que desencadearam a guerra em Gaza.

A última ronda de conversações, em que Israel não participou, foi interrompida no Cairo no final da semana.