Os carros dos “papás” estão a criar uma grande dor de cabeça na mobilidade em Lisboa

Por toda a cidade, ao início e ao fim do dia, há engarrafamentos junto às escolas. Cenário resulta da dependência do automóvel. Câmara diz estar a trabalhar para resolver o problema.

No início do ano, os pais que estacionavam em cima do passeio em frente ao Externato Fernão Mendes Pinto e à Cooperativa de Ensino de Benfica, na Estrada de Benfica, para poderem deixar e apanhar os filhos, tiveram uma surpresa. De repente, depararam com uma fiada de pilaretes no limite dessa zona pedonal contígua a um restaurante e uma charcutaria, impedindo-os assim de continuarem tal prática, feita em flagrante violação do Código da Estrada. Poucas semanas depois, no início de Fevereiro, dava entrada na Assembleia Municipal de Lisboa uma petição lamentando o sucedido e pedindo a criação de uma solução de “paragem e largada rápida” de uso temporário, em que o espaço seria partilhado em diferentes horários por carros e peões.