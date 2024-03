Segunda na TV: Um Caso por Resolver e a felicidade a dar Erro 404

Para começar a semana, também temos novas aventuras de Quantum Leap, vamos aos Céus do Líbano e reflectimos sobre as legislativas.

CINEMA

Salt

AXN Movies, 21h10

Evelyn Salt (Angelina Jolie) é uma das mais bem treinadas agentes da CIA. Quando o desertor russo Vassily Orlov (Daniel Olbrychski) declara que ela fez parte de um programa secreto do Governo soviético que treinava crianças para se tornarem assassinas, ela percebe que a fuga é a única solução. Um thriller de acção realizado por Phillip Noyce.

Céus do Líbano

RTP2, 23h03

Década de 1950. Alice (Alba Rohrwacher) deixa a sua Suíça natal para começar uma nova vida em Beirute (Líbano). Ali conhece Joseph (Wajdi Mouawad), um astrofísico sonhador por quem se apaixona e com quem tem uma filha. Anos mais tarde, a guerra civil instala-se e interrompe o paraíso familiar. Seleccionado para a Semana da Crítica em Cannes, Céus do Líbano marca a estreia em longa-metragem da realizadora franco-libanesa Chloé Mazlo, que escreve o argumento em parceria com Yacine Badday.

SÉRIES

Erro 404

RTP1, 21h01

Estreia. O que aconteceria se pudéssemos usar uma aplicação que permitisse experimentar, nem que fosse por uns momentos, a felicidade de outras pessoas? Eis a questão de partida da nova série da RTP. Inês Aires Pereira dá vida a Rita, uma mulher destroçada, com a vida pessoal e profissional do avesso, sem interesses nem forças. É então que descobre a tal aplicação que promete emoção instantânea, mas que não tarda a revelar-se viciante… e a dar erro.

Realizada por Patrícia Sequeira (O Clube, Doce), que escreve o argumento com Tota Alves e Guilherme Vital, a série conta também com interpretações de Cristóvão Campos, Ana Valentim, Rui Maria Pêgo, Rodrigo Tomás, Valerie Braddell, Dinarte Freitas, Ana Padrão e Rita Durão. Os oito episódios ficam em exibição à segunda-feira, na RTP1, e também disponíveis na RTP Play.

Um Caso por Resolver

RTP2, 22h01

A nova série dos serões da RTP2 é esta trama policial francesa baseada no caso verídico – e nunca resolvido – de Grégory Villemin, o menino de quatro anos que desapareceu e foi depois encontrado morto no rio Vologne, em 1984.

Quantum Leap

SyFy, 22h15

Começa a segunda temporada das viagens no espaço e no tempo de que é feita esta produção de ficção científica, que funciona como sequela da série que fez sucesso há mais de 30 anos. Nesta leva de episódios – 13, para ver semanalmente – Ben Song (interpretado por Raymond Lee) dá uns saltos à Hollywood do início do milénio, à Rússia dos anos 1970, à espionagem na II Guerra Mundial e à caça às bruxas no século XVII, entre outras aventuras.

Da Mood

RTP1, 00h37

Reposição da série escrita por escrita por Henrique Dias e realizada por Sérgio Graciano, acerca dos altos e baixos de uma boys band a partir do momento em que um professor de música desencantado (Miguel Raposo) abre um casting para encontrar companheiros de banda (Miguel Raposo, Tiago Teotónio Pereira, Leo Bahia, José Mata e Diogo Martins). Para ver ou rever de segunda a sexta.

INFORMAÇÃO

Que Governo para Portugal?

RTP1, 21h51

Directo. No rescaldo das eleições legislativas, Carlos Daniel conduz este especial em que um painel de seis convidados analisa os resultados nas urnas e pondera as perspectivas que daí resultam para o país.

DOCUMENTÁRIO

Uma Noite em Nápoles

RTP2, 20h26

Um passeio nocturno à descoberta dos locais mais emblemáticos e interessantes de Nápoles, tendo como guia o paleontólogo, escritor e jornalista italiano Alberto Angela. “Entre o mito e a história, a luz e a sombra”, vai traçando “o retrato de uma cidade feita de mar, luz, cores e música, que sempre fascinou e seduziu quem a tentou conquistar”, adianta a sinopse.

INFANTIL

Kiya & os Heróis de Kimoja

Disney Junior, 6h50

Novos episódios da série animada protagonizada por uma menina sul-africana com capacidades de ninja, destreza de bailarina, uma jóia mágica e amigos com poderes fantásticos, sempre prontos a salvar a cidade.