Dúvida: as plantas podem ou não ajudar a eliminar a humidade das casas?

Lírios-da-paz, plantas-aranha, palmeiras, heras, murtas, loureiros. É uma lista de algumas plantas que são por vezes indicadas para combater a humidade no interior das casas. No entanto, a resposta pode não ser assim tão simples.

"Não existem plantas que previnem a humidade. É dos maiores mitos que existem. As plantas têm como processos a transpiração e a respiração. Ou seja, nunca vão absorver mais água pelas folhas do que a que expelem. Além de que, com as regas, a água que se encontra no substrato também aumenta a humidade de uma divisão", esclarece Sofia Manuel (@atripeirinha, no Instagram), que se define como uma engenheira civil que se tornou jardineira, numa resposta por email ao PÚBLICO. "Portanto, as plantas, quando muito, aumentam a humidade das casas."

O mesmo pensa Paula Melo, professora da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP): “As plantas só consomem 5% da água que nós colocamos no vaso. Ou seja, 95% da água de uma planta é transpirada e devolvida para a atmosfera através do vapor de água. Elas estão continuamente a absorver água do solo e a perder 95% sob a forma de vapor de água”, explica.

E por que motivo é que as plantas só utilizam 5% da água e perdem 95%? Esta é “a forma que têm de continuamente estar a fazer subir os nutrientes dentro da planta”, responde a professora da FCUP, acrescentando que “os sais minerais que são absorvidos pela planta entram numa corrente de água que sobe até às folhas e essa corrente tem de estar sempre a ser mantida. As plantas estão continuamente com os estomas abertos, a libertar água, até porque, dessa forma, permitem também a entrada de dióxido de carbono (CO2) para a fotossíntese”.

Quantidade insignificante

Uma vez que 95% da água é expelida para a atmosfera, quase a totalidade da água com que são regadas, não é possível que as plantas consigam reter a humidade do interior das casas. Por outro lado, feitas as contas, poderiam até contribuir para aumentar a humidade.

Mas não muito: Paula Melo explica que, para contribuírem de forma significativa para esse aumento, “tínhamos de ter quase uma floresta ou uma árvore dentro de casa, porque a quantidade de água que elas libertam é muita. Libertam várias vezes o seu volume em água por dia.”

“Para o contexto de uma habitação e considerando todos os outros factores que influenciam a humidade, como um banho, uma panela de água a ferver, a abertura de uma janela ou a temperatura, a quantidade de água que elas transpiram é insignificante para o aumento da humidade das casas”, esclarece ainda a professora da FCUP.

Apesar de libertarem tanta água na forma gasosa, há plantas que transpiram em menor quantidade, como é o caso dos cactos e das suculentas, que não absorvem água pelas folhas. Mesmo assim, não conseguem ter a capacidade de diminuir o fenómeno da humidade porque “nunca absorvem vapor de água suficiente”.

“Há grandes florestas que contribuem para o clima e para a formação das nuvens, a regulação do clima e as alterações climáticas. Aí, são importantes porque é um volume muito grande de árvores a transpirar”, remata a professora da FCUP. Contudo, dentro de casa, não funciona para controlar a humidade.

Foto GettyImages

Se tiver humidade, não devo ter plantas?

A verdade é que ter algumas plantas dentro de casa não vai ter impacto na humidade dentro de casa, a menos que, insistimos, tivesse uma “quantidade exorbitante”. “Tomar um banho de água quente contribui de certeza com mais humidade do que as plantas todas que tem em casa”, constata a professora universitária.

Sobre a questão de existirem plantas capazes de absorver alguma quantidade de água, Paula Melo explica que, “no caso das heras e das orquídeas, que têm raízes aéreas fora da terra, essas raízes são capazes de absorver água para a atmosfera, mas são sempre as raízes, as plantas transpiram na mesma". No entanto, enquanto as folhas largam água, as raízes podem absorver água. Mas voltamos ao mesmo princípio da quantidade, "teria de ter um grande número de orquídeas em casa para compensar, por exemplo, um único banho que tomasse”.

Não obstante as orquídeas terem a capacidade de absorver alguma água pelas raízes localizadas fora da terra, isso “será o equivalente a uma roupa a secar, mas não a uma panela de água a ferver ou a um banho muito quente”. Em contraponto, “uma janela aberta faz logo a humidade desaparecer, e vai desaparecer mais depressa do que se tivesse dez orquídeas dentro de casa”, assegura.

No que diz respeito ao bolor, tendo em conta que as plantas contribuem para a purificação do ar, vão aumentar os níveis de oxigénio, e “isso vai contribuir para diminuir os bolores, porque normalmente estes são anaeróbicos e uma casa mais arejada, mais oxigenada, é menos propícia a bolores”, diz Paula Melo.

Texto editado por Claudia Carvalho Silva