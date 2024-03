Há um corte salarial que nunca foi reposto e ninguém fala nele (nem os políticos)

O tema não chegou à campanha eleitoral e não há nenhum partido que se atreva a trazê-lo, pela impopularidade da discussão. Quase uma década depois de a troika ter saído de Portugal, há um corte salarial que nunca foi reposto: o corte nos salários dos políticos. Hoje, um magistrado no topo da carreira aufere um salário-base mais elevado do que o do primeiro-ministro. António Costa já lembrou mesmo, em 2019, que ganhava mais como ministro da Justiça (1999-2002) do que agora como primeiro-ministro. A reversão já esteve em cima da mesa em 2019 e foi pedida novamente em 2022, mas nenhum político quer dar a cara pela decisão.

