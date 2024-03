Halo é um superelevador e um “miradouro futurista” em Vigo — com assinatura portuguesa

É uma mistura entre um miradouro e um passadiço circular e está a 50 metros de altura. Os dois elevadores são feitos de vidro e as paredes de segurança do percurso também. A arquitectura, descrita como futurista, é uma parceria entre o português José Carlos Nunes de Oliveira, do atelier NOARQ​, e o espanhol Alexandre Mouriño Fernández , pode provocar vertigens, mas recompensa com uma vista sobre Vigo e a ria.

Halo é a mais recente atracção turística da capital da Galiza, escreve o La Voz de Galicia, acrescentando que custou 15,7 milhões de euros. No fim-de-semana após a inauguração, a 16 de Fevereiro, adianta o mesmo jornal, recebeu mais de 25 mil pessoas.

A viagem gratuita, que demora menos de meio minuto, só pára no 15.º piso e os elevadores podem transportar até 17 pessoas. Segundo o site, pode ser usado de domingo a quinta-feira das 6h às 23h e às sextas-feiras e sábados das 6h às 1h.

Assim que entram, os visitantes podem aceder ao site através de um QR Code e são informados sobre a sensação térmica que se faz sentir no topo da estrutura, o nível de ruído, a qualidade do ar ou se existe espaço de circulação disponível. Uma vez lá em cima, mostram as fotografias enviadas pelo atelier Noarq, encontram um passadiço, que é fechado, e um miradouro semiaberto que faz a ligação entre o centro comercial e a estação de comboios e autocarros Vialia Estación de Vigo e a avenida García Barbón, duas zonas que, até então, estavam separadas por uma auto-estrada.

Antes da existência de Halo, percorrer a distância entre a parte mais alta e mais baixa da cidade a pé implicava um trajecto de 1,2 quilómetros, o equivalente a cerca de 12 minutos, aponta o jornal 20 minutos.

As imagens captadas durante a noite mostram uma estrutura iluminada, por vezes de azul, vermelho e verde. Segundo a autarquia da cidade, o elevador é ecológico, uma vez que funciona com recurso a aerogeradores e o consumo de energia, dizem, “é nulo”.

Em resposta ao P3, o atelier NOARQ explica que Halo é fruto de um concurso público criado pela autarquia de Vigo em 2021 e da qual surgiu uma parceria entre este atelier do Porto e o AM2 Arquitectos, com sede em Vigo, que desenharam a estrutura, e a empresa Arenas&Associados, responsável pela engenharia do elevador.

O arquitecto José Carlos Nunes de Oliveira e a Arenas&Associados também ganharam o concurso público para a nova ponte sobre o Douro. A ponte Ferreirinha vai servir a futura Linha Rubi, que vai ligar por metro a Casa da Música, no Porto, à rotunda de Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia.