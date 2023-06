Nova ponte sobre o Douro entre Gaia e Porto vai chamar-se Ferreirinha

A ponte vai servir a futura Linha Rubi, que vai ligar por metro a Casa da Música, no Porto, à rotunda de Santo Ovídeo, em Vila Nova de Gaia.

A nova ponte a ligar Vila Nova de Gaia ao Porto, no âmbito da construção da Linha Rubi do metropolitano, vai chamar-se Ferreirinha, anunciou esta sexta-feira a directora do Jornal de Notícias, numa conferência na Reitoria da Universidade do Porto.

Numa declaração durante a conferência do Jornal de Noticias "135 anos a criar pontes", Inês Cardoso revelou que a proposta para a nova ponte sobre o Douro recebeu 45% dos votos.

Boa viagem, Ferreirinha, Douro, Boa passagem, União e Engenheiro Joaquim Sarmento foram os nomes propostos e cuja escolha, fruto de uma votação online, foi hoje anunciada após validação da comissão composta pelo ex-presidente da Metro do Porto, Ricardo Fonseca, pelo coordenador do Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, Fernando Sousa, e pela professora da Faculdade de Letras do Porto, Fernanda Ribeiro.

O nome Ferreirinha, explica o jornal promotor da votação, tem "como objectivo evocar uma das figuras mais marcantes do Douro e do Vinho do Porto".

A nova ponte entre o Porto e Vila Nova de Gaia integra o projecto de construção da Linha Rubi do metropolitano. O cujo concurso foi lançado em Maio. Também vai ser possível atravessar a ponte a pé ou de bicicleta. Com um custo estimado de 435 milhões de euros, a obra deverá iniciar-se em Novembro e estará pronta em 2026.

A segunda linha de metro entre as duas cidades poderá atingir aos 12 milhões de validações ao longo do ano, estima a Metro do Porto.

A linha Rubi ligará a Casa da Música, no Porto, a Santo Ovídio, em Gaia, e inclui a construção de uma nova ponte sobre o rio Douro. Do custo total de 435 milhões de euros, 299 milhões são financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

Em Gaia, as estações previstas para a Linha Rubi são Santo Ovídio, Soares dos Reis, Devesas, Rotunda, Candal e Arrábida e, no Porto, Campo Alegre e Casa da Música.