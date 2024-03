“Traição”, “insurreição” e “conspiração com forças estrangeiras” podem dar prisão perpétua em Hong Kong

O Conselho Legislativo (Parlamento) da região administrativa especial chinesa de Hong Kong começou a discutir esta sexta-feira uma proposta do executivo para uma nova lei securitária, que pretende ir um pouco mais longe do que a Lei de Segurança Nacional imposta, em 2020, pelas autoridades da República Popular da China, nomeadamente com o endurecimento das penas e com o alargamento das definições e âmbito de aplicação de determinados crimes.

