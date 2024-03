O chapéu, esse distinto adereço da reverência

Já não se usam chapéus de forma habitual, mas a reverência classicista mantém-se viva e actual. Abunda em todo o lado, no mundo do vinho também. É só “Sr. Eng.º” e “Sr. Dr.” para aqui e para acolá.

1. No livro A menina sem estrela, das suas Memórias, o brasileiro Nelson Rodrigues dedica um capítulo aos velórios e à morte. Os seus velórios eram do primeiro quartel do século XX, mas eu, sendo de um tempo mais recente, ainda me lembro bem deles. Eram mais ou menos iguais aos velórios da minha infância.