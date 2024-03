Última rota da transumância eleita das “iniciativas mais inspiradoras” do mundo

A última rota da transumância, um evento que decorre em Junho e Agosto em Castro Daire, e que recria o movimento ancestral dos pastores e seus rebanhos desde o sopé da serra da Estrela até à serra de Montemuro, venceu os Green Destinations Top 100 Story Awards na categoria de Cultura e Tradição.

Os prémios, anunciados na feira de turismo de Berlim, celebram “as iniciativas mais inspiradoras para o desenvolvimento do turismo sustentável”, seleccionadas a partir das histórias submetidas à competição anual promovida pela organização internacional.

Este os 20 premiados, distribuídos por diferentes categorias, está ainda outro destino português, Lagos, no Algarve, terceiro classificado na categoria Natureza & Paisagem, com o projecto de “reabilitação e restauro do cordão dunar da Meia Praia”, incluindo a remoção de espécies invasoras e a instalação de um passadiço paralelo ao areal.

Foto O projecto de reabilitação do cordão dunar da Meia Praia ficou em terceiro lugar na categoria Natureza & Paisagem Carlos Afonso \ Câmara Municipal de Lagos

A última rota da transumância é um evento criado em 2015 e que assenta na recriação da última migração sazonal feita pelos pastores e seus rebanhos em Castro Daire, em 1999, desde o sopé da serra da Estrela até à serra de Montemuro.

Este ano, a iniciativa arranca de 24 a 28 de Junho, com a Quinta da transumância, seguindo-se duas recriações: sábado (29), sobe-se de Ribolhos a Castro Daire e, domingo (30), de Castro Daire a Cruz do Rossão. Já a descida dos rebanhos em nova recriação histórica está marcada para 24 de Agosto.

"Da transumância sobram as recordações. Pelas Rotas da Transumância, mais do que rebanhos e pastores, seguia também toda a cultura inerente a cada povo. Tradições e costumes eram passados de região em região, contribuindo para uniformizar características entre povos distantes", assinala o município em comunicado.

Foto A última rota da transumância venceu a categoria Cultura e Tradição DR

Foto O evento decorre no final de Junho, com a recriação da subida à serra, e no final de Agosto, com a descida dos rebanhos DR

Entre os premiados nos Green Destinations Top 100 Story Awards deste ano, destaque para as ilhas Cavinzas e ilhotes Palomino, no Peru, destino vencedor do ITB Earth Award, galardão que “reconhece contribuições excepcionais para o turismo sustentável através da gestão do destino, práticas inspiradoras, e gestão eficaz dos stakeholders”; e para Karakol, no Quirguistão, vencedor da Escolha do Público.

A região da Costa Central, na Austrália, venceu a categoria de Gestão do Destino; a Área Cénica Nacional da Costa Sudoeste, em Taiwan, conquistou a categoria Natureza & Paisagem; o programa de mobilidade em Breckenridge, nos Estados Unidos, ficou em primeiro lugar na categoria Ambiente & Clima; Tibau do Sul, no Brasil, subiu ao topo do pódio na categoria Comunidades Prósperas; e Hakone, no Japão, ganhou o galardão principal na categoria Negócios & Marketing.