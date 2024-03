Quentin Dupieux faz o cinema tossir

É uma das figuras mais excêntricas do cinema europeu. Yannick e uma mostra no Cinema Fernando Lopes, Lisboa, dão um olhar de conjunto sobre este longínquo descendente dos surrealistas.

Onde encontrar, no cinema contemporâneo, uma descendência do surrealismo, do surrealismo a sério, mas que seja também um surrealismo lúdico, capaz de aliar a erosão do sentido à perturbação que o sentido, mesmo erodido, possa trazer, sem medo de arriscar a autodestruição, sem trazer guias de leitura, refractário a sinais exteriores de constituição em “metáfora”, política ou social, mas sem deixar de ter aplicação nesses domínios?