Pedro Nuno entre a promessa cumprida no Barreiro e o sapateiro Ventura de Torres

Socialistas procuram esquecer desconforto do comício da Aula Magna, mas as duas arruadas do dia são das que menos enchem o olho nesta campanha.

No final de uma rua vazia e estreita, e sem lojas, na zona antiga da cidade de Torres Vedras há uma porta aberta. É um sapateiro. Pedro Nuno Santos entra onde mal cabem três pessoas entre o balcão e a porta, cumprimenta os primos Elisabete e João Silva atrás do pequeno balcão. Diz-lhes: “A minha família também começou nos sapatos” e sai pouco depois. “Nós achamos que ele é simpático, mas ser de uma família de sapateiros não influencia nem para um lado nem para o outro”, avisa Elisabete, que também faz questão de explicar que o Sapateiro Ventura era o avô, que abriu a loja em 1984. E um nome também não determina afinidades políticas, diz. Não é preciso mais para se saber do que fala.

É salva do questionário por uma cliente que entra, tira um sapato e o coloca em cima do balcão. Regina Santos quer saber se tem arranjo: um adorno descolou-se, mas, sim, senhora, vai sair como novo. Nas prateleiras há pares de sapatos à espera de voltarem aos pés de quem optou por resolver o problema de um buraco na sola mantendo o calçado que já lhe conhece a forma do pé e o modo de andar. Analogia política? Elisabete Silva conta ainda estar a “ponderar” o sentido de voto – que “é secreto”, diz em jeito de aviso para que não se insista em saber as suas preferências. “É decidir se queremos a mudança ou continuar na mesma coisa.”

Mais à frente, é Carlos Reis quem espera Pedro Nuno Santos na porta da fé da capela da Misericórdia, do século XVII. O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras convida-o a entrar para lhe dar o recado em terreno que conhece. “Peço-vos encarecidamente para olharem para as misericórdias”, apela. Pedro Nuno reconhece o “importante trabalho que fazem” e admite que precisam de apoio, voltando à rua para continuar a arruada. O provedor conta ao PÚBLICO que a Misericórdia local tem 140 funcionários, acolhe cem idosos num lar e numa residência, dá apoio a muitas dezenas. Mas tem a corda na garganta com um lar novo, que lhe custou 1,5 milhões de euros, ainda fechado por burocracias e que vai concessionar a privados.

No passeio da Miguel Bombarda, no Barreiro, uma idosa puxa o braço a Pedro Nuno Santos, que pára na sua frente e a cumprimenta. Trocam umas palavras imperceptíveis no meio da confusão e o candidato lá segue a acenar a outras. “Há uns quatro ou cinco anos, na apresentação dos candidatos, em Lisboa, tirei uma foto com ele e disse-lhe ‘ainda o hei-de ver como primeiro-ministro’. Contei-lhe isso agora e ele respondeu-me ‘Já cá estou’”, descreve ao PÚBLICO.

O grupo segue animado pela Charanga Huga, a mesma a que a CDU recorre para as arruadas, precisamente neste percurso – e, já agora, muito mais concorridas que esta do PS, apesar de ter perdido a câmara local para os socialistas em 2017. Pedro Nuno, que não tem a mesma sorte de Jerónimo de Sousa de ter sempre um moscatel e bolinhos à sua espera sob uma arcada junto ao mercado, atravessa a estrada para repetir o gesto de Marcelo Rebelo de Sousa: vai beber uma ginjinha na Tasca da Galega com Ana Catarina Mendes (líder da lista de Setúbal), António Mendonça Mendes (presidente da federação e braço-direito de António Costa), e o presidente da autarquia, entre outros.

Faz-se um brinde, mas não à vitória de domingo, que ninguém quer agoirar. Sobretudo depois do comício atribulado da noite anterior na Aula Magna, em Lisboa, que já teve maus sinais suficientes: uma falha no som cortou a voz a Mariana Vieira da Silva quando discursava há apenas um minuto, Pedro Nuno foi interrompido três vezes, o que acabou por lhe estragar a concentração e entusiasmo no discurso – por uma mulher que tentou entregar-lhe uma Bíblia e dois activistas prontamente silenciados.

E também distraiu a plateia do seu discurso de quase uma hora, o dobro do habitual. Em vez do palco, os olhares passaram a estar atentos às posturas corporais dos jovens presentes. Na comitiva do líder socialista desvaloriza-se ostensivamente o sucedido, prefere-se vincar a entusiasmada participação nos eventos (embora não seja a melhor descrição para as arruadas deste dia) e a inexistência de críticas nas ruas. Até sexta-feira, a Juventude Socialista reforçará a atenção para abafar rapidamente qualquer nova tentativa de desestabilização.

Num canto do mercado do Barreiro, onde entrou sem dar uma voltinha pelas bancas do peixe ou da fruta, Pedro Nuno Santos fala sobre a necessidade de aumentar salários (e assim “os trabalhadores vão consumir mais”, como sabem os poucos vendedores que o conseguem ouvir), insiste na mobilização – “vamos batalhar até ao fim” – e acrescenta uma expressão ao léxico da campanha: o PS é “porto de abrigo”, copiada de Ana Catarina Mendes, a quem deixara espaço para criticar a “direita em delírio”.