Como perder uma eleição? Para Rui Rio, basta que os portugueses pensem só no amanhã

O antigo líder do PSD, Rui Rio, juntou-se a campanha da Aliança Democrática (AD) em Viana do Castelo, caminhando ao lado de Luís Montenegro e do ex-ministro José Pedro Aguiar-Branco, cabeça de lista no distrito. “Quem pensar no futuro de amanhã pode justificar outro voto, quem pensar no futuro dos seus filhos, dos seus netos, tem de mudar porque está provado que isto foi uma governação ao longo dos anos que pensou no dia de amanhã e não pensou no futuro de Portugal”, disse Rio. E onde andam os notáveis do PS? É tema para análise neste Soundbite.

