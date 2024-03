A campanha que corre bem e o que pode correr mal depois das eleições

Este episódio foi gravado ao vivo na Culturgest, em Lisboa, no âmbito dos 34 anos do jornal PÚBLICO.

No dia em que o PÚBLICO soprou as velas do 34º aniversário, o Poder Público reuniu-se para olhar para a recta final de campanha e para as incógnitas que vão ser respondidas a 10 de Março. Com as Legislativas à porta, é tempo de análise sobre o que marcou esta campanha.

