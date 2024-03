Catalunha distribui produtos menstruais reutilizáveis gratuitamente

O Governo regional da Catalunha está a oferecer gratuitamente produtos de higiene menstrual reutilizáveis, como copos menstruais, pensos e roupa interior nas farmácias locais.

A iniciativa "O meu período, as minhas regras" começou esta semana e, segundo o Governo da comunidade autónoma, tem um duplo objectivo: por um lado, combater a pobreza menstrual, por outro, o de apoiar a justiça climática, destacou a ministra da Igualdade e Feminismo da Catalunha.

“Estamos a combater a pobreza menstrual que afecta uma em cada quatro mulheres na Catalunha, mas isto também é sobre justiça de género. Estamos a lutar contra os estereótipos e tabus sobre a menstruação. E trata-se de justiça climática. Precisamos de reduzir as toneladas de resíduos gerados por produtos menstruais descartáveis”, declarou Tània Verge, citada pela Associated Press.

Segundo a mesma agência, os produtos menstruais gratuitos destinam-se a 2,5 milhões de pessoas que têm a menstruação (incluindo mulheres, homens trans e pessoas não-binárias) e podem ser solicitados nas 3,3 mil farmácias da região. Estima-se que a medida ajude a reduzir as mais de nove mil toneladas anuais de tampões e pensos higiénicos que existem na Catalunha.

A Generalitat fez um inquérito sobre o tema antes de avançar com a medida e as conclusões revelaram que 44% das mulheres que participaram disseram não ter dinheiro para comprar os produtos de higiene menstrual que queriam por razões económicas. A par disto, 23% afirmaram ter reutilizado produtos de utilização única pelo mesmo motivo.

O Guardian escreve ainda que quem tem o período pode gastar até 2500 euros em produtos de higiene menstrual durante a vida. Os produtos reutilizáveis reduziriam esse custo para 145 euros.

A medida junta-se assim a uma lei que Espanha aprovou em 2023, que garante a distribuição gratuita de produtos de higiene menstrual de uso único em escolas e uma "licença menstrual" para quem tem períodos dolorosos, e ao Governo escocês que, em 2020, foi o primeiro país a avançar com a mesma decisão.

Também em França os produtos reutilizáveis são gratuitos a partir deste ano, mas apenas para estudantes.

E em Portugal?

No Orçamento do Estado de 2023, o Governo português decidiu que iria avançar com um projecto-piloto que previa a distribuição gratuita de produtos higiénicos a estudantes que tinham direito a apoio de acção social escolar (escalão), reclusas, pessoas em situação de sem-abrigo e utentes do SNS. Contudo, nada mais foi dito sobre o tema.

Ainda assim, no passado mês de Fevereiro, a autarquia de Almada, em Setúbal, anunciou a distribuição de kits de higiene menstrual, que incluem dois pensos higiénicos reutilizáveis e um copo menstrual, a 900 estudantes de escolas básicas do concelho.

A medida surge depois de um estudo ter revelado que, em Portugal, usar meias e roupa velha, panos ou um segundo par de cuecas são algumas das alternativas quando não há dinheiro para comprar produtos menstruais. A segunda opção é faltar às aulas como já aconteceu a quase 12% das alunas inquiridas.