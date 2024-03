E-3008, o primeiro de uma nova vida eléctrica da Peugeot

Uma nova geração do 3008 chega com acrescida responsabilidade, depois de a última fornada, saída de Sochaux em 2016, ter conseguido catapultar o modelo para entre as referências do segmento C-SUV, somando prémios, críticas positivas e vendas. E a Peugeot não poupou recursos, considerando que este vai ser o modelo que irá iniciar uma nova era eléctrica para o emblema.

“O lançamento do novo E-3008 é um passo importante na transformação radical da Peugeot numa marca 100% eléctrica”, confirmou a CEO Linda Jackson, citada em comunicado. E, em breve, trará a bateria ACC que resulta de uma joint venture entre Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies.

A nova bateria será estreada com a chegada da variante de autonomia alargada (700km) com 230cv, prevista para 2025, a mesma altura em que é esperada a mais apimentada proposta de 320cv e tracção integral (com dois motores). Para já, o automóvel recorre a uma bateria BYD, com capacidade de 73 kWh, estreando-se em Maio com a declinação de 230cv e capacidade energética para percorrer 525 quilómetros (desde 46.150€, com campanha). Pelo meio, serão lançadas mecânicas híbridas: o MHEV de 136cv (a partir de 34.650€, no arranque) começa a chegar também em Maio, enquanto o PHEV, com 195cv, está previsto para o fim deste ano.

O SUV do segmento C estreia a plataforma STLA Medium da Stellantis e cresce em todas as direcções, embora as mudanças no design lhe garantam até um aspecto mais compacto do que a geração que substitui. Nesta geração passa a ter 4542mm de comprimento, mais dez centímetros, que se reflectem sobretudo na habitabilidade, com maior distância entre eixos; já a largura é de 1,89m, com uma altura de 1,64m. O que reduz é a distância livre ao solo, de 219mm para 198mm, o que a marca associa a um melhor desempenho dinâmico, embora penalize as credenciais para o fora de estrada (no entanto, embora esteja apto a estas aventuras, este será o cenário em que é menos utilizado).

Foto Peugeot E-3008 dr

Visualmente, este 3008 distingue-se desde logo da última geração pela sua silhueta, que reinventa o conceito de fastback, sem que no seu interior os passageiros da segunda fila saiam prejudicados no espaço em altura: a quebra acentuada dá-se apenas após o pilar C e é sublinhada por um spoiler flutuante. Ao mesmo tempo, o recorte permitiu melhorar a aerodinâmica, com um coeficiente de arrasto de apenas 0,28.

Por fora, a ausência de cromados, explica a marca, tem a intenção de criar uma imagem mais elegante, recorrendo à lacagem de certos elementos. Nas cores, destaque para a estreia do Azul Ingaro, havendo ainda as opções de Azul Obsession, Branco Okénite, Preto Perla Nera, Cinzento Artense e Cinzento Titane.

Foto Peugeot E-3008 dr

A frente, que mantém as três garras iluminadas, ganhou uma nova assinatura luminosa, com faróis LED de série e Pixel LED na versão GT, e uma grelha que integra a secção frontal e faz um jogo de cor e luz.

Este jogo volta a dar cartas no interior, com iluminação ambiente LED, personalizável em oito cores diferentes, que se reflecte através de um painel em alumínio a prolongar-se pelas portas. Também está em destaque a tecnologia, com a adopção de um ecrã panorâmico flutuante de 21 polegadas, disponível na versão topo de gama. O novo Peugeot Panoramic i-Cockpit, curvo e de alta definição, combina as funções da instrumentação digital, do head-up display e do ecrã táctil central, estendendo-se desde a extremidade esquerda do painel de bordo até à consola central. Nas versões Allure, o novo i-Cockpit é composto, de série, por dois ecrãs digitais de 10’’ justapostos, para criarem um efeito semelhante ao do Panoramic i-Cockpit.