Real Madrid e Man. City seguem na Champions, mas os espanhóis sofreram bastante

A lógica imperou e os favoritos Real Madrid e Manchester City apuraram-se nesta quarta-feira para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. Mas fizeram-no de forma bem distinta. Enquanto os ingleses dominaram o Copenhaga e repetiram o triunfo folgado da primeira mão (3-1), os espanhóis sofreram bastante para deixar de fora da competição o RB Leipzig. Depois de um triunfo pela margem mínima na Alemanha (0-1), os “merengues” não foram além de um empate a um golo no seu estádio e ainda tiveram de passar por vários sustos ao longo do jogo.

O Real Madrid sofreu perante um RB Leipzig que foi sem dúvida melhor equipa no primeiro tempo, embora na segunda parte os actuais líderes da Liga espanhola tivessem conseguido equilibrar um pouco. Mesmo assim, os “merengues” não se livraram de uma pressão final e acabaram a defender a curta vantagem de 2-1 que resultava do somatório dos resultados das duas mãos.

Foram várias as ocasiões de perigo construídas pelo RB Leipzig que, apesar de mais perigoso, viu o brasileiro Vinícius Jr. inaugurar o marcador para o Real Madrid após uma jogada de contra-ataque maravilhosamente construída com o inglês Jude Belligham (65’).

Calendário e resultados Real Sociedad-PSG 1-2 (0-2) Bayern Munique-Lazio 3-0 (0-1) Man. City-Copenhaga 3-1 (3-1) Real Madrid-RB Leipzig 1-1 (1-0) Barcelona-Nápoles 12/3, 20h (1-1) Arsenal-FC Porto 12/3, 20h (0-1) Atl. Madrid-Inter Milão 13/3, 20h (0-1) B. Dortmund-PSV 13/3, 20h (1-1) Entre parêntesis os resultados da primeira mão

Só que, mesmo com o golo sofrido, os alemães não baixaram os braços e conseguiram chegar rapidamente ao empate — três minutos depois — graças a um cabeceamento de Willi Orban.

Seguiram-se vários minutos de pressão germânica, que culminaram com um remate à barra, já em período de descontos, de Dani Olmo. Mas o Real Madrid sobreviveu e mantém-se em prova à procura de aumentar para 15 o seu recorde de troféus de campeões europeus.

Em Manchester, o City, actual detentor do título europeu de clubes somou aquela que foi a sua 10.ª vitória consecutiva na Liga dos Campeões ao derrotar os dinamarqueses do Copenhaga por 3-1, e passando aos “quartos” com um resultado agregado elucidativo da sua superioridade — 6-2.

Nesta quarta-feira, apesar de confortável com a vantagem que trouxe de Copenhaga, o City fez questão de dissipar qualquer dúvida que ainda restasse sobre o desfecho da eliminatória e marcou três golos na primeira parte do encontro, cortesia de Manuel Akanji, Julian Alvarez e Erling Haaland.

Akanji inaugurou o marcador naquela que foi a primeira oportunidade de golo dos “citizens”, logo aos 5 minutos. Quatro minutos depois, novo golo, desta feita da autoria de Alvarez, aproveitando as “mãos de manteiga” de Kamil Grabara — o guarda-redes deixou a bola escapar por entre as suas mãos para dentro da baliza, segundos depois de Rodri ter acertado na barra da baliza.

Mohamed Elyounoussi ainda reduziria para o Copenhaga à passagem da primeira meia-hora, mas Haaland fixaria o resultado final com o seu 29.º golo da época (em todas as competições).