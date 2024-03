Dela Marmy escolheu o Dia da Mulher para estrear ao vivo o álbum a que chamou Acaso

Ex-vocalista dos The Happy Mess, a cantora que se apresenta a solo como Dela Marmy estreia o seu álbum Acaso sexta-feira dia 8 no Porto, seguindo para Coimbra (9) e Lisboa (14).

Conhecemo-la como Joana Sequeira Duarte, quando assegurava sintetizadores e vocais nos The Happy Mess, mas desde 2019 iniciou uma carreira a solo com o nome artístico de Dela Marmy, gravando primeiro alguns singles e dois EP em inglês, em 2019 e 2020. Até que começou a criar canções em português, reunindo-as num álbum recém-editado a que chamou Acaso. Não o fez por acaso, mas com uma intenção específica, e vai estreá-lo ao vivo na próxima sexta-feira no Porto (Maus Hábitos, 21h), seguindo-se Coimbra (dia 9, Salão Brazil, 22h) e Lisboa (dia 14, B.Leza, 22h).