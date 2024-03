ARCOmadrid começa esta quarta-feira e conta com 16 galerias portuguesas

A feira de arte contemporânea ARCOmadrid, em Espanha, começa esta quarta-feira, numa 43.ª edição para a qual são esperados 95 mil visitantes. Até domingo, contará com 205 galerias, de 36 países, incluindo 16 portuguesas.

A ARCOmadrid deste ano avançou para Março por causa de exigências de montagem e calendários de eventos da IFEMA - Feira de Madrid. Além disso, as novas datas revelaram-se mais compatíveis com os calendários dos coleccionadores e galeristas. Por isso, a partir de agora, a feira de arte contemporânea de Madrid, a maior da Península Ibérica, passará a realizar-se no início de Março, afirmou a directora Maribel López numa conferência de imprensa, no mês passado.

Segundo a organização, são esperados 95 mil visitantes nesta 43.ª edição, o mesmo número de 2023, quando voltaram a ser alcançados e superados os níveis pré-pandemia. Quanto a galerias participantes, são 205, menos cinco do que no ano passado.

Das 171 galerias do programa geral, 15 são portuguesas: 3+1 Arte Contemporânea, Balcony, Bruno Múrias, Carlos Carvalho, Cristina Guerra Contemporary Art, Filomena Soares, Foco, Francisco Fino, Madragoa, Miguel Nabinho, Monitor, Pedro Cera e Vera Cortês, todas de Lisboa, e ainda a Kubikgallery e a Lehmann + Silva, ambas do Porto. A lisboeta NO-NO entrará na secção "Opening", dedicada a galerias com menos de sete anos de actividade, com um projecto da artista Ana Rebordão,

A ARCOmadrid 2024 vai ter as Caraíbas como tema central, com um programa composto por artistas e galerias ligados àquela região seleccionados pelas curadoras Sara Hermann e Carla Acevedo-Yates.

Nas secções "A margem, a maré, a corrente: um Caribe oceânico" e "Nunca o mesmo. Arte latino-americana" estarão representadas 19 e 12 galerias, respectivamente. No total, a edição de 2024 da feira de arte contemporânea de Madrid contará com 38 galerias de 13 países da América Latina, "com especial presença da Argentina, Brasil e México", destacou a organização num comunicado divulgado esta quarta-feira. No caso do Brasil, serão oito galerias de São Paulo e do Rio de Janeiro que estarão representadas no programa geral e em todas as secções comissariadas da ARCOmadrid de 2024.

O evento decorre em dois pavilhões do recinto de feiras e exposições IFEMA, na capital espanhola, e os primeiros dois dias serão, como habitualmente, exclusivamente para profissionais. Dentro do programa para coleccionadores internacionais, estão convidadas 400 pessoas, enquanto o número de profissionais convidados - comissários, directores de museus e outros agentes do sector - ronda as 400 pessoas de 40 países.