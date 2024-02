Feira de arte ARCOmadrid espera 95 mil visitantes este ano e passa a ser em Março

43.ª edição vai acontecer entre 6 e 10 de Março e contar com 205 galerias, de 36 países, entre as quais 16 portuguesas. As Caraíbas e a América Latina vão estar em foco.

A Feira de Arte Contemporânea ARCOmadrid, em Espanha, que habitualmente decorre no final de Fevereiro, passa a realizar-se em Março, confirmaram os organizadores esta quarta-feira, adiantando que esperam 95 mil visitantes na edição de 2024.

A 43.ª ARCOmadrid, a acontecer entre 6 e 10 de Março, contará com 205 galerias, de 36 países, incluindo 16 portuguesas, como já tinha sido anunciado.

A feira deste ano avançou para Março por causa de exigências de montagem e calendários de eventos da IFEMA - Feira de Madrid. As novas datas revelaram-se mais compatíveis com os calendários dos coleccionadores e galeristas e, por isso, a partir de agora, a ARCOmadrid, a maior da Península Ibérica, passará a realizar-se no início daquele mês, afirmou esta quarta-feira a directora do evento, Maribel López, numa conferência de imprensa.

"Recusámos cerca de 200 pedidos de participação", revelou Maribel López, que disse esperar este ano uma ARCO com "uma qualidade excepcional". Segundo a organização, são esperados 95 mil visitantes na 43.ª edição da ARCOmadrid, o mesmo número de 2023, quando voltaram a ser alcançados e superados os níveis pré-pandemia.

Quanto a galerias participantes, são 205, menos cinco do que no ano passado. Das 171 galerias do programa geral da 43.ª ARCOmadrid, 15 são portuguesas: 3+1 Arte Contemporânea, Balcony, Bruno Múrias, Carlos Carvalho, Cristina Guerra Contemporary Art, Filomena Soares, Foco, Francisco Fino, Madragoa, Miguel Nabinho, Monitor, Pedro Cera e Vera Cortês, todas de Lisboa, e ainda a Kubikgallery e a Lehmann + Silva, do Porto.

A NO-NO, de Lisboa, entrará na secção Opening, dedicada a galerias com menos de sete anos de actividade. Esta galeria vai à ARCOmadrid convidada pelas comissárias da Opening, Cristina Anglada e Yina Jimenez, e vai apresentar um projecto da artista Ana Rebordão.

Caraíbas como tema

A ARCOmadrid 2024 vai ter as Caraíbas como tema central, com um programa composto por artistas e galerias ligados àquela região seleccionados pelas curadoras Sara Hermann e Carla Acevedo-Yates.

Nas secções A margem, a maré, a corrente: um Caribe oceânico e Nunca o mesmo. Arte latino-americana estarão representadas 19 e 12 galerias, respectivamente.

No conjunto, a edição de 2024 da feira de arte contemporânea de Madrid contará com 38 galerias de 13 países da América Latina, "com especial presença da Argentina, Brasil e México", destacou a organização em comunicado.

No caso do Brasil, serão oito galerias de São Paulo e do Rio de Janeiro que estarão representadas no programa geral e em todas as secções comissariadas da ARCOmadrid de 2024.

A ARCOmadrid "continuará a projectar a sua posição única como referência latino-americana na Europa", segundo o mesmo comunicado, que destaca que 35% do total de galerias em 2024 são espanholas, reflectindo a dimensão internacional desta feira de arte contemporânea.

A 43.ª ARCOmadrid decorre em dois pavilhões do recinto de feiras e exposições IFEMA, na capital espanhola, e os primeiros dois dias serão, como habitualmente, exclusivamente para profissionais.

Dentro do programa para coleccionadores internacionais, estão convidadas 400 pessoas para ir à ARCOmadrid deste ano, enquanto o número de profissionais convidados – comissários, directores de museus e outros agentes do sector – ronda as 400 pessoas de 40 países.