ARCOmadrid 2024 contará com 16 galerias portuguesas

A edição de 2024 da feira de arte contemporânea ARCOmadrid, que se realizará na capital espanhola de 6 a 10 de Março do próximo ano, vai contar com 207 galerias de 36 países, 16 das quais são portuguesas, anunciou esta quarta-feira a organização.

No programa geral da 43.ª ARCOmadrid, 15 das 172 galerias são nacionais: 3+1 Arte Contemporânea, Balcony, Bruno Múrias, Carlos Carvalho, Cristina Guerra Contemporary Art, Filomena Soares, Foco, Francisco Fino, Madragoa, Miguel Nabinho, Monitor, Pedro Cera e Vera Cortês, todas de Lisboa, e ainda a Kubikgallery e a Lehmann + Silva, do Porto. Junta-se-lhes, na secção Opening, a galeria NO-NO, de Lisboa, de resto a única novidade em relação ao contingente nacional da edição deste ano. De fora ficará em 2024 a galeria Uma Lulik.

A ARCOmadrid 2024 terá as Caraíbas como tema central, com um programa composto por artistas e galerias ligados àquela região seleccionados pelas curadoras Sara Hermann e Carla Acevedo-Yates. Nas secções "A margem, a maré, a corrente: um Caribe oceânico" e "Nunca o mesmo. Arte latino-americana" estarão representadas 19 e 12 galerias, respectivamente.

No conjunto, a feira contará com 40 galerias de 13 países da América Latina, "com especial presença da Argentina, do Brasil e do México", destaca a organização. No caso do Brasil, serão dez galerias de São Paulo e do Rio de Janeiro, distribuídas entre o programa geral e as outras secções.

A ARCOmadrid "continuará a projectar a sua posição única como referência latino-americana na Europa", diz o mesmo comunicado, que sublinha que 65% das galerias alinhadas para a edição de 2024 são estrangeiras.

A 43.ª ARCOmadrid decorre em dois pavilhões do recinto de feiras e exposições IFEMA, na capital espanhola, e os primeiros dois dias serão, como habitualmente, exclusivamente para profissionais.