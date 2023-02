Em Madrid, a arte leva-nos a ver o mundo de outra forma

No dia 21 à noite, o começo da ARCOmadrid não passava pelos pavilhões da Ifema (o parque onde o evento decorre e que organiza a feira de arte contemporânea) mas num espaço reservado e belíssimo, a biblioteca do Ateneo, no emaranhado de ruas estreitas e antigas da capital espanhola. Aqui, a Fundación Sandretto Re Rebaudengo​ fazia o lançamento do livro que acompanhava a exposição do jovem brasileiro Lucas Arruda.

