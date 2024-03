Instagram, Facebook e Messenger estão com problemas de funcionamento

Down Detector refere que primeiros relatos de instabilidade começaram pelas 15h. Várias aplicação da Meta estão a funcionar com falhas.

As aplicações da Meta, a empresa dona do Facebook e Instagram, estão a registar vários problemas na tarde desta terça-feira. As falhas estão comunicadas por utilizadores um pouco por todo o mundo.

De acordo com o site Down Detector, que regista a actividade de “qualquer serviço que os utilizadores considerem de vital importância à sua rotina, incluindo (mas não se limitando a) provedores de internet, provedores de rede móvel, linhas aéreas, transporte público e serviços online”, os primeiros relatos de instabilidade começaram pelas 15h e as várias aplicações de Mark Zuckerberg estão a funcionar com falhas. É o caso do Messenger e do Threads, mas também do Facebook e do Instagram.

A Reuters avança que mais de 300 mil utilizadores reportaram estar a ter problemas a aceder ao Facebook. No caso do Instagram, foram contabilizadas 47 mil queixas. Ainda não se conhece a causa destes problemas. Para já, o WhatsApp está a funcionar dentro da normalidade.