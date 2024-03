Indeciso? Estes projectos ajudam-te a descomplicar a política e as legislativas

Já falta pouco para as eleições de 10 de Março, o momento em que os portugueses se dirigem novamente às urnas para decidir o novo cenário político. Os debates eleitorais já aconteceram, os programas de cada partido já foram divulgados e a campanha está prestes a terminar.

O quadradinho a assinalar no boletim de voto ainda não está decidido e surgem dúvidas, avolumando a sensação de que a política é um mundo de complicações. Há projectos apartidários e informais que podem trazer as respostas desejadas. O P3 seleccionou algumas destas iniciativas. Conheces outras? Apresenta-nos.

Programas Eleitorais

São oito programas eleitorais disponíveis para consulta online. Em cada um, consegue-se saber com detalhe as propostas e motivações de cada partido, o que pode facilitar na altura de votar. Se lê-los do início ao fim seria o cenário ideal, há outras formas de os conhecer. O P3 resumiu as propostas sobre habitação e ensino superior e pôs os líderes partidários a responderem a quatro questões que preocupam os jovens. O PÚBLICO lançou o muito esperado Dating Eleitoral, um "Tinder" que relaciona as mais de cinco mil medidas dos programas políticos e a compatibilidade do leitor.

O Programas Eleitorais é uma iniciativa de um programador português que criou um chatbot para nos pôr a "conversar" com os programas. O objectivo principal destes projectos é levar a uma decisão mais informada, de uma forma muito mais interactiva, mas todos exigem espírito crítico.

Política de Bolso

Para quem passa mais tempo no Instagram, existem várias contas que também podem ajudar. O projecto Política de Bolso é um deles e tem como objectivo esclarecer, de forma visual, simples e informal, as “complexidades da política”. Andreia Carvalho da Silva, a criadora, começou a esclarecer dúvidas a amigos e conhecidos sobre o funcionamento do sistema eleitoral em Portugal, em 2021.

O projecto tem vindo a crescer e está também no X, antigo Twitter. Todavia, a conta no Instagram tem actualizações mais frequentes, com vários guias para as eleições legislativas, respostas a perguntas dos seguidores e vídeos explicativos.

Bom Partido

Guilherme Geirinhas está de volta ao YouTube com uma nova série. O humorista, que no ano passado estreou a série semiautobiográfica Vai Correr Tudo Bem, conduz seis novos episódios de um projecto que quer dar a conhecer o lado mais descontraído de seis dos candidatos às eleições de 10 de Março.

Até agora, foram lançados três episódios com Pedro Nuno Santos, do Partido Socialista (PS), Rui Tavares, do Livre e Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Todos os partidos com assento parlamentar foram convidados para o projecto, esclarece o humorista. Nos próximos episódios, as presenças de Luís Montenegro (AD), Mariana Mortágua (BE) e Inês Sousa Real (PAN) estão garantidas.

Esta é uma série para quem está “farto de política”. Através do humor e de uma abordagem menos formal, Guilherme Geirinhas dá a conhecer as caras e as pessoas por detrás dos partidos. Pode ser uma boa opção para quem prefere algo mais leve e descontraído. Sabias que Pedro Nuno Santos é fã dos Pearl Jam (e da palavra baby)? E que Mariana Mortágua sabe fazer malabarismo? Com durações em torno de uma hora, os episódios serão lançados até 10 de Março, a tempo de decidires quem é um bom partido.

Eu Voto

Com presença no Instagram, TikTok, Facebook e ainda um canal do Youtube, a Eu Voto é uma plataforma com intenção de aproximar os cidadãos da política. O projecto é apoiado pela Comissão Nacional de Eleições e foi lançado em 2020. Vasco Galhardo Simões, fundador da iniciativa, sentia que os políticos não se dirigiam correctamente aos jovens e que o desinteresse político é uma realidade que precisa de ser mudada, através da simplificação de muitos dos termos e apresentação da informação de um modo directo e apelativo.

Na página do Instagram da Eu Voto, existem resumos de cada um dos programas eleitorais, debates e até votações de propostas em parlamento. O uso de grafismos, palavras simples e expressões populares são pontos-chave da identidade deste projecto. Na passada quinta-feira, 29 de Fevereiro, lançaram um podcast, em conjunto com a Rádio Observador: “Geração V”.

São 8 episódios em que 32 jovens colocam as suas dúvidas e fazem perguntas, que nem sempre são colocadas em debate, aos representantes dos partidos com assento parlamentar. O projecto surge para negar o clichê de que os mais jovens não têm interesse em participar na vida política. E apela a que cada um se dirija às mesas de voto.

Academia de Política Apartidária

Com a finalidade de inverter o afastamento dos jovens da política, a Academia de Política Apartidária (APA) surgiu, em 2012, pelos esforços de alunos da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

De carácter associativo e sem fins lucrativos, a APA organiza várias sessões de debate em espaço académico e oferece, nas suas redes sociais e site oficial, várias informações pertinentes. Não sabes como funciona o voto antecipado? Queres saber quem são as figuras chave destas legislativas? E discutir as várias propostas com representantes de cada partido? A APA incentiva a que os jovens contactem directamente com a realidade política, económica e social que nos rodeia para que consigam ter um papel activo nas decisões mais importantes.

Economicamente Falando

Se te interessas mais pelos assuntos e decisões económicas, talvez o Economicamente Falado seja uma conta que valha a pena acompanhar. O projecto foi criado por Caetano Xavier, em 2019 e tem também uma versão em podcast e em vídeo, com vários convidados especiais.

No entanto, a conta de Instagram tem registado maior actividade, com vários destaques sobre assuntos em específico. O Economicamente Falando divide as propostas dos partidos por temas, de maneira simplificada. Se queres consultar as propostas de cada partido sobre temas como transportes, segurança social, educação e saúde, basta consultar o destaque que mais te interessa.

Os seguidores podem também escolher os temas para desenvolvimento através de votações no perfil do projecto. Ao meio-dia, é lançado um novo destaque com o tema vencedor.

Poder Público

Todas as semanas, o podcast Poder Público comenta as actualizações mais recentes da política portuguesa. Helena Pereira, Marta Moitinho Oliveira, São José Almeida e Sónia Sapage, do PÚBLICO, comentam e debatem os acontecimentos da semana, com especial atenção para aquilo que se passa na corrida eleitoral. Às quintas-feiras, é dia de novo episódio.