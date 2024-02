Os debates não chegam — vê aqui os programas eleitorais dos partidos

As eleições legislativas estão marcadas para 10 de Março e, até lá, os líderes dos partidos discutem algumas das propostas nos debates televisivos.

Nas páginas dos programas eleitorais tentam explicar tudo o resto. Aqui ficam os programas eleitorais de todos os partidos políticos.

Programa eleitoral PS

O reforço do Serviço Nacional de Saúde e o financiamento bancário para aquisição de casa própria até aos 40 anos são algumas das propostas de Pedro Nuno Santos para as legislativas de 2024. Lê o programa completo aqui.

Programa eleitoral Aliança Democrática

O programa do PSD/CDS-PP procura uma "Mudança Segura" para o país, a começar por uma melhoria na educação e na saúde, com um cheque consulta de especialidade em hospitais privados para evitar tempo de espera no SNS.

Programa eleitoral BE

O Bloco de Esquerda dividiu o programa eleitoral em habitação, saúde, trabalho, salário, pensões e clima. Sabe mais sobre estes temas aqui.

Programa eleitoral Iniciativa Liberal

O partido de Rui Rocha defende, até 2028, a redução dos impostos e o aumento do salário médio para 1500 euros. O programa está neste link.

Programa eleitoral PCP

O partido comunista também defende a subida do salário mínimo para mil euros já este ano, assim como a implementação de 25 dias de férias e a "libertação do país da submissão ao Euro". Eis o programa completo.

Programa eleitoral PAN

Já o partido de Inês de Sousa Real propõe que os jovens possam começar a exercer o direito de voto aos 16 anos, que o passe sejam gratuito até aos 25 anos para estudantes e trabalhadores e assegurar a neutralidade climática em 2045.

Programa eleitoral Livre

Rui Tavares apresentou um "Contrato com o Futuro" para as legislativas. Entre as medidas está o reconhecimento dos marcadores de género não binário e género fluído no registo civil. Clica aqui para leres as propostas.

Programa eleitoral Chega

O programa "Limpar Portugal", do Chega, assume como algumas das principais metas para as legislativas o controlo da imigração e o corte de subsídios às associações de igualdade de género.