O Twitter demorou a ser @X, o nome de utilizador de Hwang desde 2007

No fim-de-semana passado, Elon Musk começou a transformação do Twitter para X. O bilionário já tinha mostrado a pretensão de transformar a plataforma numa "app de tudo” sob o nome X, em Outubro do ano passado. Contudo, quando o passarinho azul foi substituído por um X genérico, a empresa não assumiu o nome de utilizador @X.

O nome de utilizador pertencia a Hwang, que utilizava o @x desde Março de 2007. Hwang é co-fundador de uma empresa de fotografia em São Francisco, onde fica a sede do X. Ao Mashable, explicou que a letra é a inicial do seu nome do meio e que costuma registar-se em serviços online como Gene X. "Estou atento às mensagens directas e afins para ver se eles entram em contacto sobre o assunto", explicou numa troca de emails com o Mashable. A 23 de Julho, começou a republicar os tweets onde Elon Musk anunciava a mudança de nome da marca. "Bro, não pensei na forma como isto te ia afectar até agora", comentou, na altura, uma utilizadora. "Comecei a seguir-te há meses por causa disto", lê-se num outro comentário.

Até então Hwang não sabia o que ia acontecer, contudo esta manhã a rede social já alterou o seu utilizador oficial para @X e o @Twitter foi desactivado. “Tudo está bem quando acaba bem”, foi o que Gene X Hwang escreveu num tweet na plataforma, agora sob o nome de @x1234567998765.

Alls well that ends well — x (@x12345678998765) July 26, 2023

Ao Telegraph, Hwang disse que estava disposto a considerar a venda da conta @x, mas que recebeu um e-mail na terça-feira a dizer que o nome estava a ser tomado pela empresa. "Eles simplesmente ficaram com ela, mais ou menos o que eu pensei que poderia acontecer", disse ao jornal inglês.

Os utilizadores do Twitter não têm direitos legais sobre os seus nomes de utilizador, e a empresa diz que "as tentativas de vender, comprar ou solicitar outras formas de pagamento em troca de nomes de utilizador são também violações e podem resultar na suspensão permanente da conta".

A passagem de Twitter a X

Na plataforma, já começaram a ser feitas alterações, inclusive na própria sede física em São Francisco onde o símbolo do pássaro azul foi retirado.

A identidade X ainda está no entanto por ser solidificada online. Embora existam partes do site que se referem a X, ainda aparecem pela rede social termos como "pesquise Twitter" ou "tweet", além do próprio endereço da página continuar como twitter.com. Contas como o @TwitterSupport, @TwitterDev e @TwitterAPI estão desactivadas e passaram a @Support, @Xdevelopers e @API, que incluem o novo logo na sua foto de perfil. Algumas contas regionais da rede social, no entanto, ainda não foram renomeadas como é o caso do Twitter Japan e o Twitter India. Também o serviço de subscrição criado este ano aparece como @XBlue, mas na página Sobre do plano pago ainda é apresentado como Twitter Blue.

Surgiram também questões relacionadas com o nome X. De acordo com a Reuters, a mudança da marca pode criar complicações legais devido a direitos de propriedade intelectual. Desde 2003 que a Microsoft possui direitos sobre X para a comunicação relacionada à consola Xbox. Também a Meta, dona do Facebook e do Threads, registou em 2019 uma patente federal sobre a letra X para campos que incluem software e redes sociais. Josh Gerben, advogado de marcas registadas, afirmou que as duas empresas multimilionárias não devem processar, contudo existem cerca de 900 registos de marca que cobrem o uso da letra X numa variedade de indústrias que o podem fazer.