Uma equipa de peritos das Nações Unidas concluiu que “existem fundamentos razoáveis para acreditar que ocorreu violência sexual relacionada com o conflito, incluindo violação e violação colectiva, em pelo menos três localizações no Sul de Israel” que foram alvo do ataque do Hamas de 7 de Outubro, afirmou a representante especial da ONU para a Violência Sexual em Conflito, Pramila Patten, citada no site de notícias da organização.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt