Lisboa tem novos abrigos das paragens mas a sua localização teve de ser revista

As queixas têm sido abundantes, mas a Câmara Municipal de Lisboa (CML) assegura que a normalidade regressou. Uma grande operação de substituição do mobiliário urbano da capital está em curso, desde o final do ano passado, e, após meses de reclamações dos cidadãos e das juntas de freguesias, pela forma atabalhoada como as obras iam decorrendo, sobretudo as relativas aos abrigos das paragens de autocarros, a câmara assegura agora que as anomalias têm sido corrigidas. E explica ao PÚBLICO que o processo assume uma especial complexidade pelo facto de a colocação das novas peças, quase três milhares, ter obrigado a uma “revisão exaustiva” do seu reposicionamento, para obedecer às “regras de acessibilidade pedonal” e “adaptação à nova realidade da cidade”.

