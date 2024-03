Relevo do século XVII que pertenceu ao último rei de Portugal comprado para a Ajuda

Estado adquiriu a escultura com quase 400 anos em Paris, por 420 mil euros. D. Fernando II comprou-a, D. Manuel II herdou-a e o Museu do Tesouro Real vai expô-la. Só não se sabe (ainda) quando.

É pouco maior do que uma folha A4 e nela está representada Maria com o filho ao colo. O alto-relevo é em âmbar e está colocado sobre um fundo em lápis-lazúli, enquadrado por um caixilho em bronze dourado. A Virgem e o Menino é do século XVII (C. 1640-1650), a moldura do século XIX e juntas formam a mais recente peça a entrar nas colecções do Museu do Tesouro Real, instalado no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.