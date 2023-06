Museu do Tesouro Real: um ano depois

É clara a necessidade de melhorar o que dificulta a própria função do museu, e não é para nós uma surpresa que o visitante se confronte com uma “desafiante tarefa de perceber o que é dado a ver”.

Um ano passou desde a abertura do Museu do Tesouro Real, o novo pólo museológico do Palácio Nacional da Ajuda criado de raiz para trazer a público um excepcional património de ourivesaria e joalharia até agora inacessível, e muito esperado. Um tesouro, que ganha coesão, coerência e contexto pela ligação à coroa portuguesa e às funções que desempenhou na representação do Estado ao longo da história.