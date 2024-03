João comprou meia aldeia abandonada no Gerês — e o plano é as casas ficarem assim

João Amorim estava a fazer os caminhos de Santiago quando encontrou uma aldeia abandonada e à venda no meio do Gerês. No início de 2023, decidiu comprá-la e concretizar o sonho do pai: deixar o emprego e ter um trabalho mais ligado à natureza.

Um ano depois, a aldeia da Varziela já tem um projecto de arquitectura na câmara municipal de Castro Laboreiro, em Melgaço, e imagens 3D que mostram como deverá ficar assim que João, influencer e líder de viagens, o pai e o primo, que também fazem parte do negócio, encontrarem uma empresa de construção disponível e capaz de reconstruir meia aldeia.

No total, adianta em entrevista ao P3, comprou dez casas, uma eira e um forno comunitário por quase 100 mil euros. Para as obras, está a prever gastar “perto de 1,5 milhões de euros”. “Isto é um projecto de paixão pelo local e pelas pessoas de lá. Sabemos que não é o melhor 'investimento' das nossas vidas", responde, a quem questiona o plano.

“Os arquitectos estão a terminar os projectos e vamos conseguir ter orçamentos detalhados. Assim que tivermos, vamos fazer candidatura de financiamento do Turismo de Portugal. É um projecto chamado Qualificação e Oferta em Turismo que vai abrir agora em Abril e empresta dinheiro para fazermos as obras sem juros”, explica. O plano é começar a reconstrução já este Verão.

Mas enquanto isso não acontece, João, mais conhecido no Instagram como @followthesuntravel, tem usado as redes sociais para mostrar como estão e vão ser as casas do “fundo da aldeia” e os objectos perdidos que por lá ficaram. Na semana passada publicou um vídeo no YouTube e mostrou carros de bois, camas, louça, cadeiras e até penicos. Para o final desta semana, revela, está previsto outro com as imagens 3D do projecto de turismo rural.

Segundo o influencer de 31 anos, de São João da Madeira, algumas das habitações ainda são originais, com paredes de pedra, currais e janelas pequenas que resguardavam os habitantes do frio durante o Inverno, época em que desciam o monte com os objectos que mais falta faziam e habitavam as casas até à chegada da Primavera. Outras, como a casa da torre, já são de cimento e até tem persianas.

“Vamos ter casas com decks nas traseiras, mas mantendo a traça original. A ideia partiu de um senhor que morreu há pouco tempo chamado Fernando, que foi a última pessoa a nascer na Varziela. Mostrou muito entusiasmo com o projecto, andou pela aldeia a explicar o que era meu e falou-me de construir plataformas atrás das casas para as pessoas usarem. Gostei da ideia e comprei os terrenos das traseiras”, explica.

Foto Imagens 3D das casas da Varziela Enark Arquitectos

Foto Enark Arquitectos

Currais que viram AL

Com as obras, as dez casas que comprou vão transformar-se em mais algumas, desde logo porque os currais vão ser adaptados para acomodarem quem por lá quiser passar férias, explica Fábio Correia, arquitecto responsável pelo projecto.

Diz que já conhecia a Varziela muito antes de começar a repensar e redesenhar as antigas casas da aldeia. O atelier Enark Arquitectos quis modernizá-la “sem desfazer o que foi bem feito”, reutilizar a pedra das “paredes toscas” e manter o contacto com a natureza através de grandes janelas de vidro e tectos de pinho.

“Vamos aproveitar a ruína de uma casa e fazer uma espécie de cápsula de vidro que faz a relação interior e exterior. Temos de adaptar os currais às necessidades de hoje em dia e vamos criar aberturas de luz nas traseiras”, explica. No próximo ano, se tudo correr bem, está pronto.

João está à procura de empresas para a reconstrução das casas Enark Arquitectos Enark Arquitectos Enark Arquitectos Enark Arquitectos Fotogaleria João está à procura de empresas para a reconstrução das casas Enark Arquitectos

João acrescenta que as casas podem receber até 50 pessoas, mas como os amigos também compraram algumas, a Varziela vai conseguir albergar 80 hóspedes que podem optar pelas casas mais pequenas, as de tipologia T2, os currais ou o hostel que, segundo o dono, “terá entre 10 a 12 camas”.

“Gostava de ficar neste sítio há dez anos quando não tinha dinheiro para pagar as melhores casas e essa foi a minha ideia para fazer vários preços. Uma cama no hostel vai variar entre 15 a 30 euros dependendo de ser em época baixa ou alta. As casas mais baratas entre os 50 e os 70 euros e as maiores que dão para oito pessoas entre 200 a 300 euros. Mas não me comprometo com estes valores”, adianta.

Entretanto, comprou mais alguns terrenos próximos das casas para plantar milho e secá-lo na eira, bem como ter mais espaços de lazer.

“Gostava de recuperar as tradições da aldeia, porque acho que valoriza a experiência de quem fica lá alojado. Quero criar conteúdo sobre os costumes e pessoas que vivam na Varziela e preservam tradições interessantes que, infelizmente, se vão perder.”

Foto As casas podem acomodar até 80 pessoas Enark Arquitectos