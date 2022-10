Eles vivem em casas de madeira, para que a exploração de carvão não tome uma aldeia

Activistas climáticos vivem em constante vigília, em Lützerath, na Alemanha, contra a mineração de carvão no país. A aldeia vazia, onde foram instaladas tendas e casas improvisadas, era já um simbólico "campo de batalha": protestos organizados pela Greenpeace ou Fridays for Future já tinham saído às ruas da localidade que, devido à mina de carvão Garzweiler, deverá desaparecer. E é precisamente a expansão da exploração que os activistas estão a tentar evitar ao instalarem-se na aldeia.

Já mais de dez aldeias foram engolidas por esta mina — Lützerath deverá ser a próxima. Os residentes foram realojados e Eckhardt Heukamp, um agricultor de 56 anos, era, há um ano, o último habitante da localidade: estava a lutar contra a expropriação da sua casa, que se localizava a poucas centenas de metros da mina.

A RWE, a multinacional energética que detém a mina na aldeia do estado da Renânia do Norte-Vestefália, tem pontos de observação e de informação à volta dos limites da mesma. Segundo a rádio alemã DW, em Abril último, mais de 3500 activistas protestaram pacificamente contra a expansão da mina, e cerca de 100 protestaram directamente no topo da mina, o que as autoridades disseram ser "extremamente perigoso".

O nascimento de uma comunidade improvisada não é novo: há quem lá viva há mais de um ano. “Estamos a preparar a estratégia para bloquear as estradas quando chegarem com o seu equipamento de trabalho”, explicou Salome Dorfer, em Outubro do ano passado. “Faremos o maior aparato possível para mostrar ao mundo que precisamos de mudar isto, que não podemos agir como normalmente no meio de uma crise climática.”