Alentejo e Ribatejo lançam portal com mais de 250 percursos pedestres e de bicicleta

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo lançou um portal que agrega a oferta de Walking & Cycling das duas regiões. No total, há cerca de 130 percursos pedestres para palmilhar, e mais de 140 trajectos para desfrutar de bicicleta, entre BTT, ciclismo de estrada, gravel e cicloturismo.

A plataforma Alentejo & Ribatejo Outdoor integra ainda as etapas dos diferentes Caminhos de Santiago que atravessam a região, assim como a localização dos centros Cyclin'Portugal existentes, para apoio ao ciclista, entre outras informações, além de permitir descarregar mapas e brochuras ou navegar nas aplicações Caminhos de Santiago, Responsible Trails, e Outdooractive. É também possível encontrar sugestões sobre restaurantes e alojamento em cada uma das regiões, através de links que reencaminham para as respectivas páginas de turismo do Alentejo e do Ribatejo.

Com o novo portal, a entidade regional passa a “disponibilizar informação estruturada e detalhada sobre as várias opções de percursos nos dois destinos”, concentrando num único lugar esta oferta “diversificada”, que pode ser “explorada ao longo de todo o ano”, e que inclui infra-estruturas desenvolvidas pela entidade regional, pela Rota Vicentina, pela Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, e municípios.

“Este lançamento insere-se na estratégia de desenvolvimento regional da oferta turística e [pretende] reforçar a estruturação dos produtos e a sua divulgação junto do público-alvo”, sublinha o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, em comunicado.

A plataforma, lançada oficialmente esta sexta-feira no âmbito da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, foi desenvolvida em parceria com a empresa A2Z, “tendo subjacente a tecnologia Outdooractive, para que os utilizadores planeiem a aventura de natureza e façam a navegação pelos percursos, recorrendo ao portal e às aplicações para smartphone”.