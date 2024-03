O regime de Kate Winslet

The Regime, nova minissérie HBO que se estreia esta segunda-feira, é uma sátira política criada por Will Tracy. Falámos com parte do elenco e da equipa da série, incluindo a protagonista.

Ao longo do ano, o regime de uma chanceler autoritária e paranóica de um país do meio da Europa cujo nome desconhecemos atravessa uma crise. Por perto está um novo confidente, um soldado caído em desgraçada, volátil e violento, que lhe vai mudar a vida. Tudo enquanto, por exemplo, fala regularmente com o cadáver do pai, que já morreu, e acredita que há uma infestação de mofo no palácio em que vive que a anda a afectar – aliás, o soldado é contratado para medir os níveis de humidade. É esta a premissa de The Regime, a nova minissérie da HBO protagonizada por Kate Winslet, que sempre demonstrou talento para a comédia mas é raro, seja no cinema ou na televisão, ter trabalhos tão abertamente cómicos. Uma criação de Will Tracy, que escreveu para Succession e foi o co-autor do guião de O Menu, sátira gastronómica realizada por Mark Mylod em 2022, tem seis episódios e estreia-se cá esta segunda-feira via HBO Max.