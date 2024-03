Montenegro falha o recentramento. Costa pode ser o “momentum” do PS?

Os últimos dias foram negros para a teoria do recentramento do PSD. Se, na semana passada, Pedro Nuno Santos andou a dar tiros nos pés com sucessivas declarações sobre “viabilizar” governos PSD, a verdade é que passou os últimos dias descansadinho. Ou seja, a campanha do PS foi entregue, nos últimos dias, a altos representantes da Aliança Democrática. Não foi preciso mexer. É das coisas básicas da teoria política que, quando o adversário está a alucinar, é ficar a ver (e a aproveitar).

