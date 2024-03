Um casal pode ter diferentes visões políticas? Sim, mas os “pilares têm de ser comuns”

Elas votam mais à esquerda e são mais progressistas, dizem os estudos. Eles têm maior tendência para a direita e assumem maior conservadorismo. Às vezes, estes "ele" e "ela" (ou "ele" e "ele"; "ela" e "ela") acabam na mesma casa. É possível partilhar a vida com alguém que não tem a mesma visão política? Sim, mas só até certo ponto, respondem as especialistas, que alertam para pontos em comum fundamentais, sobretudo no que toca aos direitos humanos. “Não escolhemos por quem nos apaixonamos, mas pode ter alguns custos entrarmos numa relação profunda com alguém que não partilha os nossos valores de vida”, avisa a terapeuta familiar Luana Cunha Ferreira.

As divergências são naturais em todas as relações, sejam amorosas, familiares ou até de amizade, começa por contextualizar a professora da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e autora de Sete Casais em Terapia. “É um clássico os filhos lutarem contra os ideais dos pais. O distintivo político não é algo menor e até pode ajudar à diferenciação emocional, psicológica e social.”

Por vezes, conseguimos conviver neste desencontro saudável de perspectivas com a família ou até alguns amigos, até porque, diz a psicóloga clínica, “há mitos na nossa mentalidade cultural” ligados às relações. Luana Cunha Ferreira esclarece: “Achamos que podemos encontrar a pessoa que nos complementa porque é diferente e acontece um encaixe total; ou a ideia de que encontramos a nossa metade, onde não há qualquer tipo de diferença.”

Nenhuma das duas existe em plenitude, sublinha também a terapeuta de casais Catarina Lucas, avisando que a ideia de que os opostos se atraem é um mito. “Quando são pessoas demasiado incompatíveis, muito possivelmente o casal nem chega a formar-se. Vamo-nos aproximando por afinidades, procuramos valores que nos sejam semelhantes. Até porque gostamos de pessoas que confirmam as nossas crenças e valores”, explica a autora de Vida a Dois.

Numa fase em que o casal está a ser formado é natural (e expectável) que surjam temas políticos nas conversas — questões fundamentais como o aborto ou as minorias, também detalhes mais práticos como impostos. Catarina Lucas pede que não se tenha medo de reflectir e discutir estes temas, para saber “como é que a outra pessoa pensa”, de forma a evitar conflitos a médio prazo. “Podemos afirmar que tudo o que interessa na vida tem uma componente política: a nossa saúde mental, bem-estar, trabalho, relações, como ocupamos o tempo. É absolutamente necessário falar disto”, reforça, por sua vez, Luana Cunha Ferreira.

Ainda assim, é possível que, mesmo tendo falado sobre os temas fracturantes, surjam algumas surpresas depois de algum tempo de relação. E a terapeuta familiar exemplifica: “Tenho [em consultório] muitos casais, de homem e mulher, que entram os dois para a relação sentindo-se próximos em termos de igualdade e divisão de tarefas. Depois a prática quotidiana vem demonstrar que uma coisa é dizer e outra é fazer.”

Esta é uma situação típica do dia-a-dia que leva os casais a procurarem terapia, reconhece Catarina Lucas, que aponta este tema como estando “debaixo de um guarda-chuva ligado aos valores”, onde a política “não é um critério isolado”. Ainda assim, admite que períodos como as eleições legislativas, que ocupam por estes dias a actualidade política, possam exacerbar as disparidades. “Depende da forma intensa como se vivenciam as coisas e da intensidade das diferenças.”

Limites e negociação

Para Luana Cunha Ferreira há tópicos que são mais fáceis de negociar e de conviver, como “visões sobre economia, macropolítica ou relações internacionais”, que não causam “grande mossa” na vida familiar — desde que com alguma moderação. “Pequenas diferenças de posicionamento podem ser matérias muito ricas para discussão, questionamento e reflexão conjunta, até para esticarmos os nossos limites conceptuais”, reflecte.

Para esses momentos de reflexão, a terapeuta familiar Diana Cruz aconselha que se coloque a tónica na comunicação “construtiva e flexível”, orientada para a escuta activa, e não na refutação — sem a intenção de “evangelizar”. E detalha a autora de Não é Amor, é uma Relação Tóxica: “A resposta aqui é perceber as diferentes perspectivas e comunicar o respeito pela visão do outro.” Além disso, devem evitar-se as generalizações quanto às posições políticas, evitando entrar em “linguagem destrutiva”.

Todavia, “grandes diferenças ideológicas tendem a não resultar em casais muito felizes”, lamenta Luana Cunha Ferreira A terapeuta fala de temas como os direitos reprodutivos, as minorias sexuais ou o feminismo. “Do que tenho acompanhado, quando há grandes diferenças a esse nível tendemos a olhar para o outro com olhar de pouca admiração, pouco apreço e tende a crescer algum ressentimento”, assevera, lembrando que a “admiração é um dos melhores preditores de casais felizes”.

Mas, "quando não é um tema muito intenso, temos de concordar em discordar. Respeitam-se, mesmo tendo visões diferentes”, propõe Catarina Lucas. É preciso negociar o que são temas comportáveis de discórdia e os que não são. “Se estamos a falar de coisas que não interferem no dia-a-dia se calhar podemos abdicar de ter a razão”, observa.

Em lugar de partir para o ataque, Diana Cruz tem outra ideia: “É um convite a encontrar pontos em comum”. Ou seja, se as visões não forem radicalmente diferentes, “mesmo que um seja mais à direita e outro mais à esquerda”, será possível encontrar pontes, como a visão sobre o sistema de educação ou de saúde. “Assim conseguimos conversar sobre aspectos políticos, encontrando um espaço de conversa que não é tão quente.”

É preciso manter a individualidade e o respeito nestas discussões. “As bases e pilares têm de ser comuns”, insiste Catarina Lucas, que desloca a atenção para o tópico da parentalidade. “É importante estar minimamente em sintonia na educação das crianças.” Diana Cruz concorda: “A educação deve ser conversada em casal para evitar que pai e mãe passem mensagens diferentes.”

Luana Cunha Ferreira percepciona como benéfica alguma discórdia (controlada) dos pais, que assim pode criar adultos com maior pensamento crítico. “As crianças são extraordinariamente competentes a detectar diferenças de poder e de opinião e tendem a usá-las a seu favor. Pode ser interessante os pais assumirem as suas posições como individuais e mostrar que é possível conviver com a diferença.”

Caso haja dificuldade em falar com as crianças sobre a política, Diana Cruz argumenta que neste tema o mais importante não é o “conteúdo” dos partidos, mas educar para a participação cívica e o impacto que as eleições têm. “Este tipo de discurso permite sair do conflito e ensinar os básicos de cidadania. É isto que lhes dá as bases para terem opiniões fundamentadas.”

Com as eleições de 10 de Março à porta, caso sinta que se está a aproximar de um ponto de ruptura com estas discussões políticas, a terapeuta familiar termina com um apelo: “É lembrar a velha máxima de que o casal está do mesmo lado da barricada e não em lados diferentes. No final de contas, o casal é o seu próprio partido.”