Queremos responder à pergunta: “Como são representadas, em termos de imagem, as mulheres na primeira página do jornal”, no âmbito dos trabalhos em torno do tema da edição de aniversário do PÚBLICO, Ser Mulher em Liberdade. Num ano, as mulheres representaram apenas cerca de 30% das pessoas representadas na primeira página do jornal. Os homens tiveram 70% desse espaço nobre.