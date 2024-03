Cartão vermelho para o cartão azul no futebol, como queria Gianni Infantino

O International Board (IFAB), organismo que regula as leis do futebol, vai tornar permanente a substituição extra em caso de comoção cerebral, com a sua implementação a depender de cada competição. Já a introdução do cartão azul - expulsão temporária - foi recusada.

Uma medida que se "transformou" na novidade em matéria de alteração às leis do jogo, após neste sábado ter decorrido a reunião anual do IFAB, em Loch Lomond, na Escócia.

Em Fevereiro, o jornal inglês The Telegraph avançou que o IFAB ponderava a introdução do cartão azul, dando aos árbitros a possibilidade de excluírem por 10 minutos os jogadores, em caso de falta agressiva ou anti-jogo, mas a FIFA opôs-se à ideia.

"Deixem-me ser claro - é um cartão vermelho à ideia de cartões azuis", disse na sexta-feira o presidente da FIFA, Gianni Infantino, garantindo que não haveria esse tipo de penalização ao mais alto nível.

As alterações comunicadas neste sábado abrangem cinco leis do jogo, uma das quais a lei 3, dos jogadores, especificando a medida permanente para substituições em caso de comoção cerebral, com a sua aplicação a depender do protocolo de cada competição.

Outras alterações significativas abrangem a lei 12 (faltas e má conduta) e 14 (grande penalidade).

Na primeira, decidiu-se que as mãos na área que não sejam deliberadas, mas que resultem em grandes penalidades, devem ser tratadas como outras faltas [sem que obrigue a uma expulsão], e na segunda, que parte da bola deve tocar o centro da marca de penálti e que a invasão da área apenas deve ser penalizada se interferir.

Na reunião deste sábado, a 138.ª assembleia anual, organizada pela federação escocesa, foi ainda decidido aplicar testes em divisões inferiores, no sentido de melhorar alguns aspectos do jogo, como a introdução de períodos "de calma" em caso de distúrbios, levando os jogadores para as respectivas áreas, e o aumento do tempo do guarda-redes com a bola, de seis para oito segundos.

O órgão regulador das leis de jogo decidiu também estender os ensaios das explicações do árbitro em situações de videoárbitro (VAR), com as competições participantes comprometidas com as directrizes de arbitragem e tecnologia da FIFA.

Esta medida já está em testes em Portugal e vai ocorrer pela primeira vez em jogos da I Liga na 25.ª jornada, em todos os estádios que tenham condições para a realizar.