Explicações de árbitros vão ser testadas na I Liga na 25.ª jornada

As explicações dos árbitros em situações com intervenção do videoárbitro (VAR) vão ser testadas pela primeira vez na I Liga, disse nesta sexta-feira à Lusa fonte oficial do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A mesma fonte explicou que esta testagem vai ocorrer em todos os estádios dos jogos da 25.ª jornada da I Liga que tenham condições para a realizar.

Na ronda em causa, a disputar entre 8 e 11 de Março, o Benfica recebe o Estoril e o Sporting visita o Arouca, ambos no domingo, dia de eleições legislativas no país, e o FC Porto visita o Portimonense.

Este sistema já foi testado em jogos da II Liga e Liga feminina, mas o Conselho de Arbitragem da FPF prossegue os testes a este sistema, com autorização da FIFA e do International Board (IFAB), órgão regulador das leis de jogo.

"O Conselho de Arbitragem, após autorização por parte do IFAB e da FIFA, decidiu utilizar o sistema de comunicação para público da decisão final do árbitro em jogadas de possível revisão da decisão ou decisões factuais, como, por exemplo, foras de jogo ou infracções cometidas dentro ou fora da área, para assinalar ou não um pontapé de penálti", assinalou, uma vez mais, a FPF.