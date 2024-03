MeTooGarçons: novas acusações, desta vez contra o produtor Dominique Besnehard

Depois de o realizador André Téchiné e o director de casting Gérard Moulévrier terem sido acusados de assédio sexual, há mais um capítulo do #MeTooGarçons, o outro lado do movimento #Metoo em França que está a trazer à tona queixas de vários actores franceses. Numa reportagem sobre violência sexual e outros comportamentos indevidos na indústria cinematográfica publicada pela revista francesa L’Obs na passada quinta-feira, os actores Farouk Benalleg e Pierre Bégué acusam o produtor e director de casting Dominique Besnehard de agressão e assédio sexual.

Farouk Benalleg conta que conheceu Dominique Besnehard em 1994, e que este o levou, inclusive, a jantar com Catherine Deneuve. “Depois, de repente, na rua, ele aproximou-se de mim e fez-me uma tempestade num copo de água. Passei do céu ao inferno num segundo”, afirmou o actor à L’Obs, citada pelo jornal francês Le Figaro. Benalleg explicou por que razão não fez queixa na altura. “Dizem-nos a nós, homens, que é fácil, basta encostar o punho à cara do outro, mas se eu tivesse feito isso teria morrido profissionalmente. E conseguem imaginar-me, com um metro e noventa de altura, a ir à polícia dizer: ‘Dominique Besnehard agrediu-me’?."

A reportagem da L’Obs relata também o testemunho de Pierre Bégué, ex-actor que se tornou agente imobiliário. Em 2017, após ter feito “muita terapia” e de ter “desistido do sonho” de ser actor, terá enviado um email ao produtor e agente de 70 anos para lhe dar conta de como este o deixou “traumatizado”.

“Há dez anos que tenho vergonha de me ter deixado beijar, tocar e abusar da minha fraqueza e ingenuidade. Não fui violado, mas mesmo tantos anos depois sofro e sofrerei para sempre por ter sido considerado um pedaço de carne”, contou Pierre Bégué. De acordo com o Le Figaro, Dominique Besnehard refutou as acusações, declarando: “Posso ter-me atirado a eles, mas e então?”

“De que me estão a acusar? De namoriscar? Flertar é uma coisa, abusar do poder é outra. Nunca na minha vida prometi um papel em troca de um favor”, acrescentou o produtor de cinema e televisão. Questionado sobre as possíveis dinâmicas de influência e intimidação dos directores de casting sobre jovens actores, Besnehard respondeu que essas questões “são recentes”, que “não estavam na cabeça das pessoas naquela altura”. Segundo o Le Figaro, não se sabe se Farouk Benalleg e Pierre Bégué efectivaram as queixas dos alegados casos de assédio.

No seguimento do rol de acusações contra o actor Gérard Depardieu – assunto que reacendeu no passado domingo com mais uma acusação, desta vez por uma cenógrafa –, o movimento #MeTooGarçons tem ganhado tracção nos últimos dias, nas redes sociais.

Na quinta-feira, o director de casting Stéphane Gaillard criou uma morada de email onde os actores podem apresentar as suas denúncias, de forma a reunir testemunhos sob anonimato. Poucas horas depois, relatou o diário Le Parisien, o actor Aurélien Wiik disse no Instagram ter sido abusado sexualmente entre os 11 e os 15 anos pelo seu agente e outros membros da sua equipa. “Até aos 25 anos, propuseram-me papéis em troca de favores [sexuais]. Muitas vezes tentaram drogar-me”, referiu Wiik. Seguiu-se o post na rede social X do actor Francis Renaud, que apresentou uma queixa-crime contra André Téchiné e Gérard Moulévrier.