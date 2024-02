Gérard Depardieu enfrenta nova acusação de agressão sexual

O actor francês Gérard Depardieu, que está a ser investigado por alegados comportamentos sexuais indevidos, enfrenta outra acusação de agressão sexual.

Segundo o jornal inglês The Guardian, uma cenógrafa que trabalhara no filme Les Volets Verts (Persianas Verdes), de 2022, alegou que o actor de 75 anos a assediou no set de filmagens, em 2021. É a segunda acusação de má conduta sexual por parte de Gérard Depardieu durante as rodagens deste filme.

Carine Durrieu Diebolt, a advogada da queixosa, designada apenas por Amélie, de 53 anos, disse no domingo à agência France-Presse (AFP) que tinha apresentado uma queixa legal ao Ministério Público. De acordo com o The Guardian, Amélie contou ao jornal online Mediapart, na frente desta investigação, que Depardieu lhe dirigiu uma série de comentários ofensivos a 10 de Setembro de 2021. Houve também alegado assédio físico: a cenógrafa conta que enquanto estava sentada num corredor, Depardieu a terá agarrado “brutalmente”, prendendo-a entre as suas coxas “com imensa força” e amassando-lhe “a cintura e o estômago até aos seios”.

Durrieu Diebolt acrescentou que o guarda-costas do actor no cenário do filme interrompeu o alegado incidente. Ao canal de televisão BFMTV, a advogada afirmou que “na altura”, a alegada vítima não apresentou queixa “porque não queria prejudicar o trabalho dos colegas e o lançamento do filme, e a gentileza da equipa de filmagem permitiu-lhe pensar que ia ficar bem”. No entanto, “o trauma persistiu” e reacendeu em Outubro passado, quando Depardieu publicou uma carta aberta a dizer que nunca tinha abusado de uma mulher. Desde então, Amélie não “conseguiu continuar a trabalhar, tem tido ataques de ansiedade e stress pós-traumático”.

Diebolt disse ainda à AFP que enviou a sua queixa ao Ministério Público de Paris na passada sexta-feira, alegando agressão sexual, insulto sexista e assédio. O Ministério Público decidirá se existe um caso para responder e, em caso afirmativo, que acção legal deve ser levada a cabo. O Ministério Público não confirmou a apresentação da queixa e os advogados de Depardieu não comentaram, indica o The Guardian.

Segundo o Mediapart, outra mulher, Sarah, de 33 anos, assistente de realização nas rodagens do mesmo filme, acusou Depardieu de lhe ter tocado “nos seios e nas nádegas”.

Desde 2018, aquele que é um dos mais célebres actores do cinema francês a nível mundial foi acusado de assédio e violência sexual por 13 mulheres, profissionais na área do cinema. Em 2020, a actriz Charlotte Arnould formalizou uma queixa, alegando ter sido violada por duas vezes por Depardieu. Este caso continua sob investigação. Até hoje, o actor continua a negar todas as acusações e comportamentos indevidos.

No início deste ano, o Ministério Público francês arquivou a queixa de Hélène Darras contra Depardieu, segundo a qual a actriz teria sido sexualmente agredida pelo actor durante a rodagem do filme Disco, em 2007.