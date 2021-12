Actriz Charlotte Arnould dá a cara e diz ter sido violada por Gérard Depardieu

“Fui violada por Gérard Depardieu em Agosto de 2018.” Numa mensagem deixada na noite desta quinta-feira na sua conta do Twitter, a actriz francesa Charlotte Arnould diz ter sido vítima das violações pelas quais o conhecido actor de 72 anos é indiciado há um ano e que contesta. “Sou vítima de Depardieu… Já passou um ano desde que foi indiciado… Já não consigo ficar calada”, escreve na mensagem a actriz de 25 anos, também formada em dança clássica e contemporânea. Ao longo dos anos actuou em várias curtas-metragens e peças teatrais, para além de ter emprestado a voz na dobragem de várias séries da Netflix.

Na mesma mensagem, diz que “continuar calada é como estar enterrada viva”, acrescentando que através da revelação da sua identidade pode não ganhar absolutamente nada, “excepto a esperança de recuperar a minha integridade.” Nem o actor, nem os seus advogados reagiram até ao momento a estas declarações. Recorde-se que Depardieu, celebridade do cinema francês, havia sido indiciado por violação e agressão sexual a 16 de Dezembro de 2020, por actos alegadamente cometidos no Verão de 2018, mas a identidade da vítima era até agora desconhecida.

Desde 2018 que se sabia da existência desta queixa, que foi na altura noticiada na imprensa. Sabia-se que a acusação havia sido feita por uma jovem actriz e que a mesma pertencia a uma família que mantinha contacto com o actor, mas não se sabia a sua identidade. Na altura foram denunciados actos de violação e agressão sexual em Agosto de 2018 na casa do actor em Paris. No final desse mesmo mês, a actriz terá feito queixa na esquadra de polícia, reportando duas violações e agressões sexuais que alegadamente terão acontecido a 7 e 13 de Agosto de 2018.

Segundo a imprensa francesa desta sexta-feira, Gérard Depardieu - que se estreou em 1974 num filme de Bertrand Blier e recebeu o seu primeiro César de Melhor Actor por um filme de François Truffaut em 1980 - desde que a acusação foi formulada foi ouvido por um juiz de instrução, deixado em liberdade e sem controlo judicial, e contesta as acusações que lhe são imputadas. Ainda segundo a imprensa francesa, o actor terá solicitado a nulidade da acusação, mas o pedido ainda não terá sido examinado, até porque as investigações continuarão em andamento.