A intriga adensa-se no caso Depardieu com nova carta, ligações à extrema-direita e dissidências

Não é com leveza que se escreve que a intriga se adensa na disputa em curso pela reputação de Gérard Depardieu e, de forma mais alargada, pela força do #MeToo em França. Nos últimos dias, Sophie Marceau tornou-se numa das poucas actrizes francesas de relevo a falar contra Depardieu, o “último monstro sagrado do cinema" — e o autor desta descrição, que consta numa polémica carta aberta de apoio ao actor acusado de violação, está agora sob análise por ligações à extrema-direita e islamofobia. Alguns dos signatários querem mesmo retirar o seu nome da carta. Este sábado, nova carta aberta reúne cerca de 600 artistas contra a defesa de Depardieu pelo mundo cultural e contra a posição do Presidente Emmanuel Macron do mesmo.

