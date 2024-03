Populista de esquerda conquista lugar do Labour no Parlamento e dedica vitória a Gaza

George Galloway, um dissidente do Partido Trabalhista que é hoje líder do Partido dos Trabalhadores do Reino Unido – uma força política populista e de esquerda radical, fundada em 2019 –, venceu a eleição suplementar (by-election) realizada na quinta-feira na localidade inglesa de Rochdale, nos arredores de Manchester, e conquistou um lugar no Parlamento britânico que pertencia aos trabalhistas.

