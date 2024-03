“Macron demonstra que quer derrotar a Rússia de Putin”

A semana fica inevitavelmente marcada pelo discurso de Macron ao dizer que o envio de militares ocidentais para a Ucrânia não ser “uma hipótese totalmente excluída”. O que significa e que consequências pode ter?

O discurso de Macron acontece na mesma semana em que, finalmente, a Hungria, do iliberal Viktor Órban, decidiu votar a favor da entrada da Suécia na NATO. “Ego, Putin ou aviões?”, questionava Andrew Higgins, do The New York Times, esta semana. Porque demorou, afinal, tanto tempo Órban a aprovar a entrada dos Nórdicos na Aliança Atlântica?

O primeiro-ministro israelita, Benjamim Netanyahu, apresentou, ainda no final da semana passada, um plano para o que será o pós-Gaza. O responsável israelita pretende implementar um perímetro de segurança com o Egipto e o controlo de segurança sobre a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. Este plano é possível?

Siga o podcast Diplomatas e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.