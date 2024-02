Parlamento húngaro aprova entrada da Suécia na NATO

O parlamento húngaro aprovou, esta segunda-feira, a adesão da Suécia à NATO, quase dois anos depois de o país, que sempre se posicionou de uma forma neutra, ter apresentado o seu pedido de adesão à Aliança Atlântica. A Hungria tornou-se, assim, o último membro da NATO a aprovar o pedido de adesão da Suécia à aliança em resposta à invasão russa da Ucrânia.

A votação, que aconteceu depois do encontro em Budapeste na sexta-feira, entre o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson e o primeiro-ministro húngaro Viktor Órban, contou com um total de 188 votos a favor e seis contra. "Finalmente está feito, a Suécia é o 32º membro da aliança e, desta forma, a NATO tornou-se mais forte", disse Agnes Vadai, deputada do partido da oposição Coligação Democrática (DK), no Parlamento, em declarações à Reuters.

"Hoje é um dia histórico. Os parlamentos de todos os países membros da NATO votaram agora a favor da adesão da Suécia à NATO. A Suécia está pronta para assumir a sua responsabilidade pela segurança euro-atlântica", escreveu no X Ulf Kristersson , poucos minutos depois da aprovação do parlamento húngaro.

A votação decisiva aconteceu no regresso aos trabalhos do parlamento húngaro, depois de no início de Fevereiro o partido de Viktor Órban, o Fidesz - União Cívica Húngara, um partido nacionalista e conservador, ter boicotado uma sessão parlamentar extraordinária convocada pelos partidos da oposição para acelerar a adesão da Suécia à Aliança Atlântica. "A Hungria tinha prometido não ser a última. Essa promessa foi quebrada. Esperamos uma ratificação rápida assim que o Parlamento voltar a reunir-se", sublinhou nessa altura, uma fonte diplomática ao jornal Guardian.

Cooperação entre Suécia e Hungria

A votação parlamentar de segunda-feira seguiu-se a uma decisão da Suécia de fornecer à Hungria quatro caças Gripen, fabricados na Suécia, para juntar aos 14 que a Força Aérea húngara já utiliza, explica, esta segunda-feira, o jornal New York Times. Estocolmo também prometeu que a Saab, que fabrica os aviões de guerra, abriria um centro de investigação de I.A. na Hungria.

Depois da visita da semana passada do primeiro-ministro sueco a Budapeste, Órban explicou que com a adesão da Suécia à Nato "uma nova fase de cooperação entre os dois países" estava a começar. Confrontado pelos jornalista sobre o que tinha mudado para que, finalmente, aprovasse a entrada dos nórdicos na aliança militar explicou que "ser membro da NATO significa estar disposto a morrer uns pelos outros. Baseia-se no respeito mútuo. Foi sensato levar este processo a um ritmo adequado".

Com a decisão aprovada pelo Parlamento, a decisão será enviada ao presidente interino da Hungria, László Kövér, que terá cinco dias para a assinar e enviar ao departamento de Estado dos EUA em Washington.

Nas redes sociais, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, já congratulou a decisão tomada hoje pelo parlamento húngaro. "Congratulo-me com o voto do Parlamento húngaro por ratificar a adesão da Suécia à NATO. Agora, que todos os aliados o aprovaram, a Suécia tornar-se-á o 32º aliado da NATO. A adesão da Suécia tornar-nos-á a todos mais fortes e mais seguros", escreveu o responsável na plataforma X.

Apesar da aprovação hoje oficializada - que acontece apenas ao fim de 19 meses - deixa "um sabor amargo", escreve no NYT, o jornalista Andrew Higgins, especialista em assuntos da Europa Central e Oriental, apontando o dedo à proximidade que Órban mantém com Putin. "A reputação, de um desordeiro mais interessado em aproximar-se de Putin, com quem teve um encontro amigável em Outubro, durante uma visita à China, do que em apoiar a aliança, não vai mudar", explica.

Barreira contra Moscovo