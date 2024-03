Bradley Cooper: “Não tenho a certeza se estaria vivo se não fosse pai”

O realizador de Maestro é pai de Lea de Seine, de 6 anos, fruto da relação com a modelo Irina Shayk. “Já estive mais horas com a minha filha do que estive com o meu pai a vida toda”, conta.

Bradley Cooper tem sido um dos actores mais mediáticos na corrida aos Óscares e, desta vez, falou abertamente sobre a paternidade. “Nos primeiros oito meses, nem sabia se amava realmente a miúda”, confessa sobre a filha Lea de Seine, que nasceu em 2017, fruto da relação com a modelo Irina Shayk. Agora, garante, tem um amor incondicional pela menina com quem até já contracenou no ecrã.

A menina — que celebra 7 anos a 21 de Março — interpretou a filha de Leonard Bernstein em Maestro, o filme realizado e produzido pelo pai, que acompanhou na passadeira vermelha da estreia, em Dezembro. Mas a cumplicidade de ambos não se resume ao ecrã, garantiu Cooper no podcast Armchair Expert do comediante Dax Sheperd, ainda que a ligação não tenha sido imediata.

Quando a bebé nasceu, a experiência foi de tal forma avassaladora que Bradley Cooper nem sabia definir os seus sentimentos. “É fixe. Estou a ver esta coisa [a bebé] a transformar-se. É essa a minha experiência. Fascinado por ela. Adorei tomar conta dela. Mas será que eu morria se alguém entrasse com uma arma? Só passaram dois meses! Eu seria um completo idiota! E, de repente, deixam de haver dúvidas”, relata.

E recorda, orgulhoso, momentos em que se sentiu em êxtase, como quando Lea começou a falar ou a andar. "Não tenho a certeza se estaria vivo se não fosse pai”, analisa, comparando a experiência a um tsunami, em que a filha é a âncora necessária para sobreviver à tempestade. “Dizem-nos: ‘Não, vem aí um tsunami, precisas de uma âncora e vamos largá-la.’ Porque isto vai ditar tudo o que vamos fazer daqui para a frente. O nosso ADN vai dizer-vos que há algo mais importante do que nós.”

Apesar de Bradley Cooper e Irina Shayk já não estarem juntos desde 2020, Bradley Cooper diz que tenta passar o máximo de tempo com Lea e dedicar-se às conversas a dois. “Penso muito sobre isto, como é que a minha relação com a minha filha vai ter impacto no crescimento dela e na jornada de quem será?”, analisa. E não deixa de comparar a proximidade que de ambos com a que teve com o seu pai, que morreu em 2021. “Não passei muito tempo com ela. Acho que já estive mais horas com a minha filha do que estive com o meu pai a vida toda. Só isso já é uma loucura”.

Foto Bradley Cooper e Irina Shayk em 2019 nos Globos de Ouro MIKE BLAKE/Reuters

A proximidade é tal que o actor conta como deixa de haver privacidade na paternidade, sobretudo numa casa sem divisões, como o seu apartamento em Nova Iorque “No meu quarto, a banheira, a sanita e a cama estão todas no mesmo espaço. É 24/7! Não há portas”, detalha, com humor. E exemplifica: “Falamos enquanto eu estou na sanita e ela na banheira.”

Lea de Seine é a única filha de Bradley Cooper, que desde o ano passado tem sido apontado pela imprensa norte-americana como o novo namorado da modelo Gigi Hadid — ela tem 28 anos e Cooper tem 48. Apesar de não haver confirmação oficial, os dois têm sido fotografados juntos frequentemente.