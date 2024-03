É mesmo deliciosa a vitela assada do Porinhos de Fafe

Diogo Novais Pereira é um chef da nova geração, que potencia e faz brilhar a cozinha tradicional do restaurante há três décadas fundado pelos pais no distrito de Braga, em Arões (São Romão).

Desde sempre que vitela rima com Fafe. No forno a lenha, em assadeira de barro e temperada com verde branco, é um dos cozinhados regionais com mais créditos e mais bem preservados. “É afamada e deliciosa a vitela que torna Fafe uma celebridade entre os amadores da carne tenra e branca”, escrevia, já em finais do século XIX, José Augusto Vieira, no seu monumental O Minho Pittoresco, acrescentando que “é grande relativamente a outros concelhos a matança de vitelas, e que até se exportam, pela fama que têm, por outras localidades”.